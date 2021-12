Présidentielles au Chili: José Antonio Kast tente de lisser son image

Les Chiliens sont appelés aux urnes, dimanche 19 décembre, pour élire leur président pour les quatre ans à venir. L'ultra conservateur José Antonio Kast, admirateur du régime de Pinochet, a tenté d'adoucir son programme et a affronté plusieurs polémiques, durant ces ultimes jours de campagne.

L'ordre et la liberté contre le communisme, voilà les maîtres-mots de José Antonio Kast. Anti-avortement, anti-immigration et ultralibéral, cet avocat de 55 ans s'est hissé au deuxième tour de l'élection présidentielle chilienne. Mais son admiration envers le régime dictatorial d'Augusto Pinochet qui a, selon lui, modernisé le pays, inquiète beaucoup de Chiliens, qui craignent un retour en arrière.

Durant un déplacement de campagne, il se fait traiter d'assassin dans un quartier populaire. Alors, il tente de lisser son image, en éliminant les propositions les plus polémiques de son programme : il ne supprimera finalement pas le ministère dédié aux Femmes et les baisses d'impôts seront moins drastiques que prévu.

« Probablement cela ne va pas compenser l'image qui s'est installée »

Mais cette stratégie s'effondre, lorsqu'un député de son parti remet en cause le droit de vote des femmes. Stéphanie Alenda est sociologue à l'université Andrés-Bello, à Santiago : « Ça a mis en lumière d'une certaine manière certains aspects très préoccupant du programme de Kast, qui ont à voir avec le thème du respect des minorités, etc. Il a essayé de corriger ça en incluant tout un chapitre sur le ministère de la Femme et des politiques publiques favorables aux femmes. Mais probablement cela ne va pas compenser l'image qui s'est installée de l'ultraconservateur très peu respectueux des minorités. »

Kast est également rattrapé par son passé : une enquête de l'Associated Press (AP) a révélé que son père, un militaire allemand, a bien été membre du parti nazi avant de migrer au Chili, ce que Kast avait toujours nié.

