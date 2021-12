Les Chiliens à l'heure du vote entre Gabriel Boric et José Antonio Kast

Ce dimanche 19 décembre a lieu l'élection présidentielle la plus importante depuis la fin de la dictature de Pinochet, en 1990. Celle-ci intervient en pleine rédaction d'une nouvelle Constitution, qui pourrait remplacer le texte hérité de la dictature. L'élection présidentielle n'avait pas été aussi polarisée depuis près de trente ans.

Avec notre correspondante à Santiago du Chili, Justine Fontaine

Ce dimanche, deux projets politiques s'affrontent. D'un côté, l'ancien leader étudiant de gauche Gabriel Boric promet des réformes sociales importantes, notamment concernant les retraites, la santé, ou encore l'éducation, des secteurs entièrement ou partiellement privatisés sous la dictature. Il soutient aussi l'idée d'une nouvelle constitution. Il a un programme plutôt social démocrate, mais il est soutenu par le parti communiste.

Ce qui fait dire à son concurrent José Antonio Kast que dans cette élection, il s'agirait de choisir entre la liberté et le communisme. Le candidat d'extrême droite promet lui des baisses d'impôts, et de défendre le modèle néolibéral hérité de la dictature. Il avait fait campagne contre l'idée de rédiger une nouvelle constitution et il est connu pour être un défenseur historique du régime de Pinochet.

Modération des discours pour séduire les indécis

Chacun des candidats a modéré son discours depuis le premier tour et tous les deux ont retiré les propositions les plus polémiques de leurs programmes. Mais cette polarisation est inédite au Chili depuis la fin de la dictature et cela rend indécis un certain nombre d'électeurs du centre.

Le calcul qui a été fait par le commando électoral de la gauche a été de recentrer le discours un peu plus, de chercher à faire des alliances avec la Démocratie chrétienne, avec le Parti socialiste, avec les anciens partis de centre qui ont gouverné le Chili pendant 20 ans. Et le prix, on peut dire, de ces alliances a été une modération très forte du discours, mais même du programme qui a été modifié [...] Ce qui fait d’ailleurs qu’il est critiqué sur sa gauche du fait de sa modération. Le professeur Franck Gaudichaud (Toulouse-Jean Jaurès) revient sur le recentrage de Gabriel Boric Véronique Gaymard

L'abstention est habituellement très forte au Chili et ce dimanche près de la moitié des électeurs pourraient encore une fois bouder les urnes. Au premier tour l'abstention a été de 53%. La fin de campagne a été marquée par une certaine animosité. Et par des fausses informations, diffusées principalement par le camp du candidat d'extrême-droite.

