Les entreprises américaines serrent la vis face au Covid-19

Aux États-Unis, Joe Biden souhaite depuis septembre, avant le variant Omicron, imposer l'obligation vaccinale dans les entreprises de plus de 100 salariés, mais son projet fait l'objet d'une bataille juridique. En attendant, les grandes entreprises renforcent aussi leur arsenal anti-Covid-19.

Tous les secteurs sont concernés, mais la force des mesures reste variable. Parmi les groupes les plus intransigeants, il y a Google. Le géant de l'internet aurait mis la pression sur ses employés, au début du mois, selon la chaîne CNBC.

Google leur aurait indiqué que leur salaire ne serait plus versé et qu'ils pourraient même être licenciés, s'ils ne déclaraient pas leur statut vaccinal au-delà d'une certaine date. Le groupe de Mountain View a également reporté sine die le retour au bureau des ingénieurs et développeurs.

Des restrictions aussi chez Kroger et JP Morgan

Du côté de Manhattan, la banque JP Morgan limite depuis mardi 14 décembre l'accès de neuf de ses bâtiments aux personnes vaccinées. Ces salariés, qui représentent plus de 90% des effectifs, ont depuis, le droit de ne plus porter le masque à l'intérieur. Les autres sont priés de rester chez eux.

Dans la grande distribution, Kroger touche au porte-monnaie. La chaîne de supermarché va suspendre le versement du congé maladie spécial Covid-19 aux non vaccinés. Les salariés qui n'ont pas été immunisés devront aussi - à partir de janvier - payer une prime de 50 dollars pour rester sur l'assurance-santé de l'entreprise.

