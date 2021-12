États-Unis: BNP Paribas cède sa filiale américaine Bank of the West

C'est une opération d'une ampleur rare dans le secteur bancaire. BNP Paribas cède sa filiale américaine Bank of the West à la Banque de Montréal. Le montant de l'opération est de 16, 3 milliards de dollars. BNP Paribas réaménage donc son activité aux États-Unis.

La vente de 100% des activités de banque commerciale aux États-Unis opérées par Bank of the West sera payée en numéraire. Elle devrait permettre à BNP Paribas d'engranger une plus-value exceptionnelle et nette d'impôt, frôlant les 3 milliards d'euros !

BNP Paribas utilisera une partie des près de 14 milliards et demi d'euros payés par la Banque de Montréal pour racheter des actions. Le reste sera dépensé progressivement dans des investissements ciblés dans des technologies et des modèles innovants. Par ce biais, elle entend accélérer sa croissance en particulier en Europe.

BNP Paribas reste présent aux États-Unis

Malgré tout, BNP Paribas restera présent aux États-Unis. Elle garde des activités de financement et d'investissement. La vente de l'établissement né en Californie au XIXème siècle, ne signe donc pas une rupture définitive avec les États-Unis avec qui la banque française a eu maille à partir ces dernières années.

L'établissement a été condamné en 2015 par la justice américaine à payer une amende de près de 9 milliards de dollars pour avoir contourné les embargos contre Cuba, l'Iran et le Soudan. BNP Paribas avait plaidé coupable.

L'opération devrait être réalisée formellement au cours de l'année 2022, sous réserve des conditions suspensives habituelles.

