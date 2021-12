À la Une: funérailles nationales pour les victimes de Cap-Haïtien

Publicité Lire la suite

Une semaine après la terrible explosion d’un camion-citerne à Cap-Haïtien, qui a fait selon un dernier bilan au moins 90 morts, un couple témoigne dans Le Nouvelliste. Lucien Bélonne et Guylaine Charles ont perdu sept de leurs neuf enfants, tous déjà adultes, lors du drame. « Cinq sont morts sur le coup, deux autres à l’hôpital », confie le père au journal.

La famille vivait dans plusieurs maisons proches du lieu de l’explosion : « Nous dormions. Soudain, des gens ont crié au feu. Depuis, je ne les ai plus revus », soupire la mère qui explique avoir vu les corps de deux de ses enfants morts à l’hôpital, mais pas des cinq autres.

« Les autorités sont venues et ont mis dans des camions les corps des victimes et sont allées les jeter. On n’a pas pu identifier les corps pour savoir à qui ils appartenaient », dénonce Guylaine Charles dans les colonnes du Nouvelliste. Le quotidien rappelle qu’« après l’accident, le gouvernement avait annoncé le décaissement des fonds d’urgence pour voler au secours des victimes ». Mais à en croire Le National aujourd’hui, « les victimes attendent toujours l’aide du gouvernement ».

C’est donc dans ce contexte que se tiennent ce mardi 21 décembre les funérailles nationales dans la cathédrale de Cap-Haïtien. Une cérémonie somme toute symbolique pour toutes les victimes du drame, explique Le National. Le journal rappelle d’ailleurs que ces funérailles ont dû être reportées de deux jours, « faute de moyens logistiques et financiers ». La mairie de la ville a déclaré ne « pas avoir reçu à temps l’aide du gouvernement pour les préparatifs nécessaires à l’organisation de la cérémonie ».

Ex-otages américains en Haïti : comment ont-ils retrouvé la liberté ?

Une autre question fait la Une de l’actualité haïtienne ce mardi matin : celle de savoir comment les douze missionnaires, onze Américains et un Canadien, qui avaient été retenus en otages par le gang armé 400 Mawozo ont retrouvé leur liberté. La chaîne CNN avait indiqué, la semaine dernière, qu’une rançon avait été versée, sans pouvoir donner davantage de détails. Mais c’est une tout autre version qu’a présentée ce lundi 20 décembre leur groupe religieux, Christian Aid Ministries.

Lors d’une conférence de presse dans l’Ohio, le directeur général du groupe a affirmé que les douze otages, parmi lesquels plusieurs enfants, avaient réussi à échapper à leurs ravisseurs en pleine nuit. Le Miami Herald juge bon d’ajouter que « ni les autorités américaines, ni le gouvernement haïtien n’ont fait la moindre remarque sur les circonstances qui ont mené à la libération des otages ».

Victoire de Gabriel Boric : de quelle nature est la « nouvelle gauche » chilienne ?

La victoire de Gabriel Boric à la présidentielle chilienne fait couler beaucoup d’encre ce mardi dans les journaux du continent. Les éditorialistes s’interrogent sur la nature de cette « nouvelle gauche » qui arrive au pouvoir. Au Mexique, le quotidien El Economista parle de « la révolution des millennials ». Ces jeunes qui ont assimilé mieux que les autres couches de la population « l’incertitude quotidienne induite par la pandémie du Covid-19. Cette génération, poursuit l’éditorialiste, s’est habituée à vivre le quotidien comme une sorte de laboratoire. Elle a appris qu’il n’y a pas d’avenir sans changement. »

Pour le journal argentin La Nacion, Gabriel Boric représente « la nouvelle gauche chilienne » que l’on a du mal à définir. Certes, explique le quotidien, « l’ancien leader étudiant a été présenté pendant longtemps comme radical. Gabriel Boric accuse les gouvernements de centre gauche qui ont gouverné le pays pendant la majeure partie des trois dernières décennies, comme étant trop néolibéraux. Mais le président élu s’est aussi confronté à plusieurs reprises aux positions du Parti communiste du Chili et a exprimé son rejet des régimes du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua. Ces contradictions montrent combien il est difficile de définir les frontières de la nouvelle gauche sur la base du spectre idéologique traditionnel », souligne La Nacion avant de conclure : et puis, « des positions comme le féminisme et la ferme intention de protéger le climat ont pu sembler radicales à une autre époque. Pour la nouvelle génération, confrontée à des menaces existentielles différentes de celle de ses parents, ces propositions semblent être le fruit du bon sens. L’ambitieux programme de Gabriel Boric représente un laboratoire précieux pour anticiper la direction que pourrait prendre l’Amérique latine. »

En Équateur, El Comercio note que « la gauche latino-américaine célèbre les résultats des élections chiliennes et place de grands espoirs dans l’avenir du jeune président ». Alors que le journal El Colombiano se projette d’ores et déjà sur la présidentielle de mai prochain en Colombie et s’interroge : « Pourrions-nous vivre chez nous une surprise électorale similaire à ce qui vient de se passer au Chili ? »

Guatemala : vives tensions après le massacre commis ce week-end dans le village d’une communauté indigène maya

El Periodico revient sur les faits reportés par le procureur des droits de l’homme du Guatemala : « Le massacre a commencé vendredi en fin de journée lorsque plusieurs familles du village de Santa Catarina Ixta-huacan sont allées ramasser du maïs. Elles ont été prises en embuscade par un groupe d’hommes portant des armes de gros calibre. » Selon le procureur, ces familles ont été tuées puis « brûlées à l’intérieur du camion dans lequel elles se trouvaient. Quatre enfants, âgés de 5 à 16 ans, ont été découpés à la machette. Un policier a également été tué. »

Cela fait plus de 100 ans que les habitants du village de Santa Catarina sont en conflit avec une autre communauté indigène maya du village voisin. Les deux populations se disputent le contrôle des forêts et des sources d’eau de leur région. Mais pour le président guatémaltèque, Alejandro Giammattei, ces événements ne sont plus « le produit d’un conflit foncier ancestral. Ils sont la conséquence directe d’un groupe armé et organisé illégal qui a agi contre des civils et des forces de sécurité par le biais d’une embuscade dans laquelle de nombreux hommes, femmes et même des enfants ont été assassinés ».

Le chef de l’État a convoqué une réunion d’urgence de son gouvernement ce lundi et décrété l’état de siège dans la région autour des deux villages « afin d’empêcher de nouvelles violences », rapporte La Hora. « Des policiers et des soldats ont été déployés sur place pour sécuriser la zone et rétablir l’ordre ».

Mais ce n’est pas la première fois qu’un état de siège est décrété dans cette zone, rappelle de son côté la Prensa Libre : « en 2020 déjà, la même mesure, qui a duré deux mois, a permis l’arrestation de 53 personnes. 23 armes à feu ont été saisies, ainsi que plus de 7 000 munitions de différents calibres et plus de 700 engins explosifs artisanaux. Mais, poursuit le journal, cela n’a pas empêché les nouvelles violences de ce week-end. »

L’éditorialiste de La Hora pointe du doigt la responsabilité du gouvernement. « Cela fait plusieurs mois qu’une médiation sous l’égide du vice-président guatémaltèque est en cours pour trouver une issue à ce conflit sanglant entre les deux communautés. Si ce nouveau drame a pu se produire, le gouvernement doit se questionner sur sa méthode de négociation. »

