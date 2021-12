États-Unis: des voitures plus économes pour encourager les véhicules électriques

Les constructeurs automobiles américains devront améliorer la performance énergétique de leurs modèles de 5 à 10% par an entre 2023 et 2026. De nouvelles règles qui visent en partie à accélérer le déploiement des véhicules électriques.

Les nouvelles normes opèrent un retour en arrière après le fort assouplissement consenti sous la présidence de Donald Trump. L’agence de protection de l’environnement impose que les voitures, SUV et pick-up compris, puissent parcourir en conditions réelles de circulation 64,5 kilomètres avec un seul gallon - soit environ 4 litres de carburant. C’est bien plus que les 51,5 kilomètres pour un gallon prévu pendant l’ère Trump. C’est davantage même que ce que réclamait l’administration Obama.

Mais attention, il s’agit là d’une moyenne. Certains véhicules consommeront plus, d’autres moins. Pour rentrer dans les clous, les constructeurs devront améliorer les performances de leurs modèles à moteur thermique. L’autre option qui s’offre à eux, c’est de vendre plus de voitures électriques.

Le soutien du gouvernement suspendu au plan Biden en mauvaise posture

Pour atteindre ces objectifs, l’Alliance pour l’innovation automobile demande un soutien du gouvernement. Des investissements pour verdir l’industrie automobile sont prévus dans le plan Build Back Better. Problème : ce plan à 1 750 milliards de dollars est en mauvaise posture. Le sénateur démocrate Joe Manchin refuse de le soutenir. Or, sans sa voix, les démocrates n’ont plus de majorité au Sénat.

De toute façon, pour l’Union of concerned Scientist, les nouvelles normes ne sont toujours pas assez ambitieuses.

