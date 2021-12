États-Unis: phase finale du procès de Ghislaine Maxwell, ancienne confidente de Jeffrey Epstein

A New York, le procès de Ghislaine Maxwell est entré dans sa phase finale, avec deux semaines d’avance. Le jury a commencé ses délibérations. L’ancienne confidente de Jeffrey Epstein est accusée de crimes sexuels.Hier, lundi 20 décembre, lors des conclusions, elle a été présentée tantôt comme une prédatrice, tantôt comme une femme innocente.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Tout comme durant le procès, la procureure a brossé un portrait sans concessions de Ghislaine Maxwell. Dangereuse, criminelle, une prédatrice sophistiquée qui savait exactement ce qu’elle faisait, encore et encore… Pour Alison Moe, Ghislaine Maxwell est la femme derrière le crime. « Jeffrey Epstein n’aurait jamais pu abuser de jeunes filles durant des années, sans l’aide de Ghislaine Maxwell », a lancé la procureure durant son réquisitoire.

Elle estime que Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein ont mis en place un système qui leur permettait de recruter, former et abuser de jeunes filles vulnérables. La plupart de leurs victimes venaient de foyers monoparentaux, a encore signalé la procureure.

Des accusations une nouvelle fois réfutées par la défense qui affirme que Ghislaine Maxwell est innocente. « Notre cliente n’est pas Jeffrey Epstein », a déclaré son avocate qui maintient que Ghislaine Maxwell sert de bouc émissaire en l'absence de Jeffrey Epstein qui s’est suicidé en prison avant son procès.

Les jurés pourraient rendre leur verdict aujourd’hui ou demain. Faute de quoi, il faudra attendre qu’ils se réunissent à nouveau lundi prochain, après Noël.

