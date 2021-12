À la Une: après l’explosion d’un camion-citerne, la colère des familles à Cap-Haïtien

Publicité Lire la suite

À Cap-Haïtien, deuxième ville d’Haïti, des funérailles nationales étaient organisées hier pour rendre hommage aux 90 personnes décédées après la terrible explosion d’un camion-citerne le 14 décembre. Mais la cérémonie a suscité la colère des familles des victimes.

« Seulement 4 cercueils ont été exposés lors de ces funérailles symboliques dans la cathédrale de Cap-Haïtien, au lieu des 25 initialement annoncés », rapporte Le Nouvelliste. La mairie de la ville a expliqué que le mauvais état des dépouilles a obligé les organisateurs à les transporter directement au cimetière. Beaucoup de familles de victimes ont « boudé ces funérailles officielles », constate le journal. Parce qu'elles n'ont pas revu les corps de leurs défunts depuis l'explosion du camion-citerne. L’agence haïtienne Alterpresse précise que « de nombreux corps calcinés ont été enterrés dans une fosse commune le jour même du drame au Cap-Haïtien ». Le Nouvelliste rappelle que plusieurs familles ne savent pas où sont passées les dépouilles de leurs proches.

Le journal haïtien Le National estime pour sa part que la cérémonie était « indigne des victimes du drame ». « Le Premier ministre de facto, Ariel Henry, y a brillé par son absence », constate Alterpresse. C’est le ministre de l’Intérieur qui a représenté le gouvernement. La colère de la population a éclaté à la sortie de la cathédrale quand les organisateurs ont voulu transférer les cercueils sur un camion jusqu’au cimetière et non dans des corbillards : « Ils ont gaspillé l’argent des funérailles », dénonce un habitant de Cap-Haïtien interrogé par Alterpresse. « Ils ont profité de ce drame pour s’enrichir », ont scandé les protestataires qui ont pointé du doigt les autorités locales, rapporte aussi Le Nouvelliste.

Le journal de Port-au-Prince précise que « 9,5 millions de gourdes (environ 83 000 euros, ndlr) provenant du fonds d’urgence départemental ont été décaissées pour l’organisation des funérailles. Ce fonds a été géré par le ministère des Finances. "Un contrat a été conclu directement entre la maison funéraire et le Ministère. La mairie n’a rien reçu pour ces funérailles" », explique un membre du conseil municipal de Cap-Haïtien. Et Le Nouvelliste de préciser que « les quartiers touchés par l’explosion de la semaine dernière » ne bénéficient d’aucun « accompagnement financier » et la population « d’aucune prise en charge psychologique ».

La progression du variant Omicron aux États-Unis

Dans un nouveau discours, Joe Biden a dit ce mardi refuser de « céder à la panique ». Face à la propagation fulgurante de ce variant du Covid-19, écrit le Washington Post, le président américain préconise encore et encore la vaccination, mais aussi une augmentation de la capacité de tests : « L’une des choses que nous devons renforcer, ce sont les tests. Comme Omicron se propage facilement, surtout parmi les non-vaccinés, il est particulièrement important que l’on sache qui est infecté. Cela signifie que nous avons besoin de plus de tests », a expliqué Joe Biden, tout en reconnaissant que « sur ce terrain-là nous ne sommes pas encore où nous devrions être. À partir du mois prochain, des assurances privées couvrirons aussi des autotests à la maison. Vous pourriez commander un test sur internet et vous faire rembourser. Mais nous devons aussi garantir l’accès aux autotests pour ceux qui n’ont pas d’assurances privées. Donc j’annonce aujourd'hui que le gouvernement fédéral achète un demi-milliard, pas de million, un demi-milliard d’autotests. À partir de début janvier nous allons distribuer ces tests gratuitement. Nous allons mettre en place des sites internet pour que vous puissiez les commander et vous les faire livrer à la maison ».

Dans les colonnes du New York Times, des experts en santé publique estiment que les mesures annoncées « sont insuffisantes pour empêcher une hausse spectaculaire d’infections et d’hospitalisations dans les semaines à venir ».

Le Wall Street Journal salue au contraire le discours du président : « Le sens de la réalité semble enfin s'installer à la Maison Blanche : nous devrons vivre avec le Covid-19, même si Joe Biden ne l'a pas dit explicitement », se félicite l’éditorialiste du journal conservateur qui poursuit : « Le président ne peut pas "vaincre le virus" comme il l'a prétendu pendant sa campagne. Mais au moins, il ne met pas l'économie ou les écoles à l’arrêt. Même la plupart des gouverneurs démocrates excluent de nouvelles fermetures, contrairement aux politiciens européens. Pour cela nous pouvons remercier la population pour son insistance plus que les experts en santé publique qui semblent trop disposés à forcer le public à retourner à l'isolement, même deux ans après le début de la pandémie », estime le Wall Street Journal avant de conclure : « Les gens sont plus sages que les experts ».

