Guatemala: un accord entre gouvernement et indigènes après un massacre dans l'Ouest

Dans l'ouest du Guatemala, les barrages sur la route panaméricaine ont été levés, mardi 21 décembre, après un accord avec le gouvernement. Des centaines d'autochtones bloquaient la route depuis deux jours pour exiger des mesures après le massacre du week-end dernier : treize personnes, dont trois enfants, ont été tuées alors qu'elles partaient récolter du maïs sur une terre que se disputent deux communautés maya.

Cela fait plus de 100 ans que les habitants de Nahuala et Santa Catarina Ixtahuacan se déchirent. Les deux communautés maya se disputent l'accès à la terre, aux forêts et aux sources d'eau, dans cette région située à 170 km à l'ouest de la capitale. L'année dernière, après une autre vague de violences, le gouvernement avait déjà procédé à des dizaines d'arrestations, saisi des armes et des munitions. Sans succès.

Les centaines d'autochtones qui ont bloqué la route panaméricaine pendant deux jours réclament au gouvernement de s'attaquer enfin au problème de fond : la délimitation claire des territoires des deux villages.

Nouveau dialogue

Mardi 21 décembre, les maires de Nahuala et de Santa Catarina Ixtahuacan, le gouverneur de la région ainsi que le ministère de l'Intérieur se sont mis d'accord lors d'une réunion à huis clos à Guatemala City sur l'ouverture d'un nouveau dialogue pour tenter de résoudre ce vieux conflit foncier qui ensanglante la région. Il doit commencer dans la première quinzaine de janvier.

Jusqu'ici, les autres tentatives de discussion ont échoué, notamment celle que pilotait le vice-président guatémaltèque. Pour l'heure, le Congrès a ratifié un décret présidentiel qui place ces deux villages sous état de siège pendant 30 jours.

