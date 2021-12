À la Une: Omicron «prend la Maison Blanche au dépourvu»

Publicité Lire la suite

Face à la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19 à la veille de Noël, le président Joe Biden a promis aux Américains qu'il mettrait gratuitement à leur disposition 500 millions d'autotests de dépistage. Mais il faudra encore attendre au moins plusieurs semaines, prévient le New York Times. Le variant Omicron « a pris la Maison Blanche au dépourvu ». L'administration « n'a pas encore signé de contrat pour l'achat de ces tests » et « le site web permettant de les commander ne sera pas disponible avant janvier ». Pour l'heure, les « grands détaillants limitent la vente de ces tests rapides à domicile afin de garantir leur disponibilité », explique le Miami Herald.

En parallèle, la Cour suprême va statuer sur la constitutionnalité des mesures prises par le président Biden. Elle se saisit notamment de l'obligation vaccinale ou de tests réguliers dans les entreprises de plus de 100 employés, ainsi que de la vaccination obligatoire des employés des établissements qui reçoivent des fonds fédéraux liés aux programmes Medicaid et Medicare. « Plus de la moitié des États ainsi que des coalitions d'entreprises et de groupes religieux demandent aux juges d'intervenir en urgence pour bloquer » ces mesures, rappelle The Seattle Times. La Cour suprême a décidé de tenir « une audience spéciale le 7 janvier pour entendre les arguments » des deux parties, indique The Week. Une décision qualifiée « d’inhabituelle », « à la fois en raison d’un calendrier extraordinairement rapide et parce que la Cour suprême n'entend généralement pas les arguments oraux dans les cas d'urgence ».

Biden candidat en 2024 ?

Mercredi, Joe Biden a déclaré qu'il pourrait se représenter en 2024, dans une interview exclusive accordée au journaliste David Muir du World News Tonight sur ABC. « Si j'ai la santé que j'ai maintenant, si je suis en bonne santé, alors je me présenterai à nouveau », a-t-il lancé. « Même si cela signifie un autre duel contre Trump ? », lui demande le journaliste. « Vous essayez de me tenter, maintenant », sourit le président. « Bien sûr, pourquoi ne me présenterais-je pas face à Donald Trump s'il était candidat ? Cela augmenterait les chances que je me présente. »

En parallèle, les partisans de Donald Trump tentent toujours de remettre en cause le résultat des élections de 2020, et cela prend beaucoup de temps aux autorités électorales des différents États, « des centaines d'heures de temps gouvernemental », écrit le Washington Post, à contester les allégations de fraude, recevoir des délégations, voire recompter les voix dans certains districts. Courir après les théories du complot est devenu pour de nombreux fonctionnaires « un travail à temps plein ». Un « assaut épuisant », car au même moment ces employés « lancent les préparatifs pour les élections de mi-mandat de 2022 ». Pour le quotidien, la situation « érode davantage la foi dans le système électoral » américain. Interrogée à ce sujet, la porte-parole de Donald Trump a déclaré dans un communiqué que l'ancien président soutenait « tout Américain patriote qui consacrait son temps et ses efforts à dénoncer l'élection présidentielle truquée de 2020 ».

Le carjacking, fléau à Philadelphie

La presse s’intéresse aussi à la montée de la criminalité à Philadelphie et notamment des carjacking (le vol d'un véhicule sous la menace). Mercredi, c’est une élue démocrate du Congrès américain, Mary Gay Scanlon, qui en a été victime en plein jour, raconte le New York Post, « alors qu'elle retournait à son véhicule après un évènement dans un parc du sud de Philadelphie ». Les chaînes locales indiquent que la voiture a depuis été retrouvée et que cinq personnes sont interrogées. La députée est loin « d'être la première victime de carjacking à Philadelphie cette année, la police a signalé 720 crimes de ce type au 9 décembre, contre 409 l'année dernière et 225 en 2019 ».

Mexique : AMLO aura son référendum

Pour finir, il y aura bien un référendum, au Mexique, sur le maintien du président au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat en 2024. C'est une victoire pour Andrés Manuel López Obrador, qui souhaitait ce scrutin. L'Institut national électoral avait décidé de suspendre la consultation du 10 avril en invoquant un manque de budget. Mais coup de théâtre, la Cour suprême, saisie par la Chambre des députés, a ordonné de maintenir le scrutin, nous dit Milenio. Après 2024, le président mexicain entend prendre sa retraite, ajoute Capital Mexico. « Je couperai mon téléphone », soutient-il, « zéro politique, parce que nous devons passer le relais à ceux qui viennent après moi ».

