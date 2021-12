États-Unis: face à la bataille judiciaire contre l’obligation vaccinale, la Cour suprême s’en saisit

La Cour suprême a décidé d’accélérer ses procédures pour pouvoir se prononcer dès le 7 janvier sur l’obligation vaccinale dans les entreprises et les centres de soin.

Alors que le variant Omicron se propage à vive allure, les dernières mesures contraignantes dictées par le gouvernement fédéral pour lutter contre la pandémie passent mal. Le 7 janvier, la Cour suprême devra se prononcer sur la question.

Les États-Unis s’écharpent devant les tribunaux au sujet de l’obligation de test ou de vaccin dans les grandes entreprises et centres de soins au point que la Cour suprême, de façon très inhabituelle, a décidé ce mercredi 22 décembre d’accélérer ses procédures pour pouvoir se prononcer dès le 7 janvier. Plus de la moitié des États avaient notamment attaqué les mesures en justice.

Un premier appel au niveau fédéral avait confirmé en fin de semaine dernière la validité des dernières mesures de l’administration. Les plaignants se sont donc adressés à la Cour suprême. La plus haute juridiction du pays a décidé de tenir dès le 7 janvier une audience spéciale pour trancher la question de manière définitive, une procédure hautement inhabituelle.

Les mesures obligatoires pour les employés

Le 5 novembre, l’agence fédérale pour la santé et la sécurité au travail avait exigé que toutes les entreprises de plus de 100 employés imposent à leur personnel soit d’être vacciné, soit de faire un test hebdomadaire. Elle a aussi exigé la vaccination du personnel des établissements médicaux qui reçoivent des subventions fédérales. Depuis, les contestations pleuvent.

Plus de la moitié des États ont rejeté les mesures, de nombreuses organisations professionnelles et groupes religieux les ont également contestés en justice, ce qui a souvent entraîné leur suspension. En tout, 80 millions de travailleurs sont concernés par l’obligation de test hebdomadaire ou d’être vaccinés en entreprise. Et 17 millions de personnes sont concernées par l’obligation vaccinale dans les établissements publics de santé.

