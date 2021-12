L’Argentine rembourse sa dernière échéance de l’année au FMI

Au total en 2021, l'Argentine a remboursé un peu plus de 5 milliards de dollars au FMI. Un prêt qu'Alberto Fernandez et son gouvernement de centre-gauche cherchent à renégocier.

L'Argentine a remboursé, mercredi 22 décembre, près de 2 milliards de dollars au FMI, le Fonds monétaire international. C'est sa dernière échéance de l'année, sur un prêt global de 44 milliards de dollars.

Au total en 2021, l'Argentine a remboursé un peu plus de 5 milliards de dollars au FMI. Un prêt qu'Alberto Fernandez et son gouvernement de centre-gauche cherchent à renégocier.

Le président argentin dénonce depuis longtemps l'octroi de ce prêt, négocié en 2018 par Mauricio Macri, alors président centre-droit de l'Argentine. À son arrivée au pouvoir, Alberto Fernandez a d'ailleurs refusé les derniers décaissements. La dette contractée s'élevait initialement à 57 milliards de dollars contre 44 milliards de dollars actuellement.

Et pour la première fois, le FMI reconnaît la faiblesse de ce prêt dans une enquête interne. Un rapport qui ressemble à un mea culpa. La stratégie et les conditions du prêt « n'étaient pas suffisamment solides pour faire face (...) à la fragilité des finances publiques et l'inflation élevée (...) », selon l'enquête.

Assurer la continuité de la reprise économique du pays

C'est dans ce contexte que le président Fernandez s'est entretenu le 17 décembre avec la directrice du FMI. Ils se sont engagés à tout faire pour parvenir « à un accord qui ne compromette pas la continuité de la reprise économique ».

Si les deux parties ne s'entendent pas, l'Argentine devra encore rembourser au FMI environ 19 milliards de dollars en 2022 et la même somme en 2023. Mais le ministre de l'Économie argentin a prévenu la semaine dernière: « Le pays ne pourra en aucune manière » assurer ces remboursements.

