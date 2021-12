À la Une: Omicron aux États-Unis, des milliers de vols annulés

Publicité Lire la suite

En ce jour de réveillon de Noël, des millions d'Américains s'apprêtent à voyager à travers le pays pour rejoindre leurs familles. Seulement voilà : plusieurs compagnies aériennes ont annoncé l'annulation de vols en raison d'une flambée des cas de Covid. « Pour l'instant, plus de 2 000 vols sont annulés », annonce le New York Times . Les compagnies United Airlines, Delta, Jet Blue et autres « n’excluent pas que ce chiffre évolue dans les heures et les jours à venir », prévient le journal. « Nous devons gérer la situation au fur et à mesure », explique un porte-parole de United.

« Un pic d'infections à l'Omicron parmi les membres de leurs équipages et leurs personnels au sol est à l'origine de ces annulations », expliquent de son côté USA Today . Le quotidien souligne que « les dirigeants de certaines compagnies aériennes réclament à ce que le CDC raccourcisse la durée de quarantaine, recommandée pour les personnes infectées par le Covid mais entièrement vaccinées. Actuellement, l'Autorité sanitaire américaine demande à ce que ces malades vaccinés s'isolent pendant 10 jours ». 10 jours, c’est trop long, estime le secteur aérien américain : « La vague d'Omicron risque d'exacerber les pénuries de personnel et de perturber considérablement nos effectifs et par conséquent nos vols ».

Équateur : obligation vaccinale pour tous à partir de 5 ans

C’est une première mondiale : ce jeudi, l'Équateur a déclaré obligatoire la vaccination contre le Covid-19. L’obligation concerne tous les Équatoriens à partir de cinq ans. « Le gouvernement de Quito s'attend à ce que la population s'y conforme. Mais », précise El Universo , « les autorités n'appliqueront pas de sanctions aux non-vaccinés. En revanche, depuis la semaine dernière, la présentation d'un passe vaccinal est nécessaire pour accéder aux centres commerciaux, restaurants, cinémas ou théâtres », rappelle le journal.

Pourtant, l'obligation vaccinale pose question. El Comercio a consulté plusieurs juristes équatoriens de renoms. Et ils arrivent à la conclusion que la mesure est inconstitutionnelle. « Aucune personne ne peut être contrainte de prendre un médicament ou de se faire administrer un vaccin ou un traitement avec lequel elle n'est pas d'accord », résume ainsi un spécialiste en droit constitutionnel. « L'État ne peut pas forcer les gens à se faire vacciner, car cela viole le droit du libre épanouissement de la personne, garanti par l'article 66 de la Constitution. »

L'éditorialiste du quotidien Expreso estime que face au risque que fait peser Omicron, tous les moyens de protection sont bons à prendre. « Il suffit de se rappeler les souffrances causées, il y a deux ans, par le Covid-19 dans notre pays pour décider de tout mettre en œuvre afin d'éviter que le drame ne se répète. Pas une seule famille n'a été épargnée par la pandémie. On pourrait donc s'attendre à ce que toute la société se comporte de manière appropriée », conclut le journal.

Haïti : un bilan terrible pour l'année 2021

« Cette année, pour Noël en Haïti, il est de toute évidence plus prudent de se tapir à la maison, le cœur lourd, pour survivre à la folie furieuse des gangs et ne pas donner de raisons aux forces de l’ordre d’être gênées par leur impuissance. Le pays est meurtri », écrit l'éditorialiste du journal Le National . « Le Père Noël n’arrivera sûrement pas à combler les attentes de tout un peuple rongé par la misère », estime de son côté l'éditorialiste du site de Radio Métronome . « Ses chariots risquent de ne pas contenir assez de trésors pour payer des rançons faramineuses. Craignant pour sa sécurité, il ne passera pas cette année. »

2021 était « une année terrible », constate aussi notre confrère Frantz Duval du Nouvelliste : « De l’assassinat, le 7 juillet, du président Jovenel Moïse en sa résidence, lâché par les siens, au tremblement de terre du 14 août qui a dévasté le Grand Sud, le deuxième séisme majeur qui frappe le pays en une décennie, jusqu’à l’explosion du camion-citerne au Cap-Haïtien, avec sa liste de victimes qui continue de s’allonger, Haïti n’a été épargnée ni par ses fils ni par la nature en 2021 », résume l'éditorialiste qui poursuit : « La politique a failli en 2021 à produire du meilleur pour Haïti. On ne s’entend sur rien dans un pays où les urnes n’ont consacré personne depuis des années. Faire société est l’un des défis majeurs des temps à venir. Avoir des rêves communs aussi ». Mais « en dépit des catastrophes – grandes et petites – économiques et sociales, qui ont frappé le pays et contre lesquelles nous n’avons pas su trouver de réponses adéquates, le doyen de la presse haïtienne vous demande de vous armer de courage, de persévérance et de clairvoyance pour façonner une meilleure année en 2022 ». Et Le Nouvelliste de conclure : « Il y va de notre survie personnelle et de celle de la collectivité ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne