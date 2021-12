États-Unis: les courses de Noël à New York en période d'inflation

À New-York, les clients se pressent pour les derniers achats de Noël. Mais la fête sera moins fastueuse cette année : avec l'inflation et les problèmes d'approvisionnement, Noël coûte cher.

Avec notre correspondante à New-York, Loubna Anaki

Installé sur un coin de rue, Michael Grippo démonte son stand de sapins. Chaque année depuis trente ans, il s’installe ici pour un mois avant Noël. Cette année, il a dû augmenter ses prix à cause du coût de transport plus élevé.

« Ces coûts doivent être répercutés quelque part, explique le commerçant. Mais comme on préfère éviter de faire payer 20-30% de plus au client, on essuie quand même des pertes. »

Et le sapin de Noël n’est pas le seul à coûter plus cher. En cause : l’inflation et les problèmes d’approvisionnement. Certains ont dû faire des choix pour ne pas dépasser leur budget.

« On a limité nos achats, avoue une cliente. Ce ne sera pas un Noël avec beaucoup de cadeaux. »

« C’est dur, opine une autre. Tout a tellement augmenté. J’ai six petits-enfants, avant je leur achetais 2-3 cadeaux, cette fois, ce sera un chacun. »

Les bras chargés de sacs, Felicia, elle, sort tout juste d’un magasin discount.

« Moi je cherche les bonnes affaires, affirme-t-elle. Je ne bouge pas si ce n’est pas une affaire. Et au final, ça ne m’a pas coûté trop cher. »

Elle reconnaît tout de même que ce sera pas aussi festif qu’elle l’espérait, à cause des prix, mais aussi à cause de la nouvelle vague de Covid-19.

« Ça ne ressemble pas à Noël, se résigne-t-elle. Mais ce qui compte, c’est la famille, qu’on soit tous vivants. »

D’après les autorités, le coût de Noël a augmenté de 6% depuis le début de la pandémie. La hausse la plus importante enregistrée depuis 2013.

