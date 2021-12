Covid-19 : l'État de New-York raccourcit la quarantaine pour les travailleurs essentiels

Face à la propagation fulgurante du variant Omicron aux États-Unis, l'État de New York redoute une pénurie de personnel dans les services publics essentiels. Pour cette raison, à partir de lundi 27 décembre, les travailleurs essentiels complètement vaccinés pourront retourner travailler 5 jours seulement après avoir été testés positifs au Covid-19, sous certaines conditions.

Aux États-Unis, la propagation fulgurante d'Omicron met à rude épreuve de nombreux secteurs de la vie quotidienne. Des centaines de vols ont dû être annulés ces derniers jours, parce que le nouveau variant du Covid-19 affecte les équipages et les personnels au sol.

Face à la crainte que des services publics de base puissent s'effondrer pour la même raison, l'État de New York est le premier à raccourcir le délai d'isolement : à partir de lundi 27 décembre, les travailleurs essentiels et complètement vaccinés sont autorisés à reprendre le travail cinq jours seulement après un test positif au coronavirus s'ils remplissent certaines conditions.

Soignants, enseignants ou éboueurs sont concernés

Elle concerne le personnel soignant mais aussi les enseignants, les éboueurs ou encore les employés de supermarchés et de restaurants. En cas de test positif au Covid-19, ces travailleurs pourront revenir à leur poste après seulement cinq jours d'isolement, au lieu des dix jours en vigueur jusqu'à présent, s'ils n'ont pas le nez qui coule, s'ils ne toussent pas et s'il n'ont pas eu de fièvre depuis 72 heures. Pour justifier cette nouvelle réglementation, les autorités sanitaires citent une étude qui montre que les personnes vaccinées ont une durée d'infection plus courte.

Toutefois ces travailleurs essentiels malades doivent impérativement porter un masque sur leur lieu de travail et continuer à s'isoler en dehors de leur activité professionnelle. Avec cette annonce, New York tente de prévenir une vague d'arrêts maladie sans précédent liée au nouveau variant Omicron. Selon le New York Times, des dizaines de milliers d'employés manquent déjà à l'appel à travers l'État, alors que le nombre quotidien de nouvelles infections ne cesse de grimper.

