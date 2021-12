Le Noël new-yorkais vibre encore et toujours pour Mariah Carey

Mariah Carey, reine absolue de la chanson de Noël. Son tube All I want for Christmas est premier du top 100 pour la troisième année consécutive. Écouté plus d'un milliard de fois rien que sur Spotify, il lui assure chaque année entre trois et quatre millions de dollars de royalties. À New York, c'est devenu l'hymne de Noël !

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Quelques petites notes reconnaissables entre mille… Et une chanson qui commence à résonner, tous les ans, des semaines avant Noël.

À New York, All I want est partout. Dans les magasins, les parcs, la rue… Impossible d’y échapper. Pour le bonheur de certaines passantes : « J’adore cette chanson ! », s'exclame une femme. « Quand je pense à Noël, je pense automatiquement à cette chanson », opine une autre.

Depuis près de trente ans, Mariah Carey nous raconte ce qu’elle veut pour Noël. Et elle n’aurait pas pu rêver meilleur cadeau que le succès sans précédent de son tube. Indétrônable, et il y a plusieurs raisons à cela.

Pour cette femme, « c'est une chanson intemporelle. On veut tous, l’amour, le bonheur et la chanson le raconte bien ! ». Et puis, ajoute une autre, « cela vous colle à la tête ! »

Et c’est peut-être bien là le secret de son succès. « Je la chante quand je me réveille et quand je me couche ! », confie cet homme.

Et les New-Yorkais n’hésitent pas à nous faire des démonstrations, très personnelles. Que vous soyez fan ou non, on parie que vous aurez du mal à l’oublier pour le reste de votre journée !

