À la Une: le variant Omicron, «l'invité» qui a gâché Noël aux États-Unis

Publicité Lire la suite

« Comment Omicron a volé Noël », titre le site internet du quotidien USA Today sur une page consacrée aux dessins humoristiques traitant du variant. En temps normal aux États-Unis c’est le Grinch, ce personnage de conte pour enfants, qui vole Noël, cette fois c’est Omicron. Premier dessin : de sa fenêtre, une jeune fille regarde la neige tomber, et chante : « Je serai à la maison pour Noël », tout en pensant : « et pour le réveillon du Nouvel An, et pour le Nouvel An… ». De fait, « plus de 7 300 vols ont été retardés ou annulés dimanche », titre USA Today.

« C’est le genre de chiffres que l’on obtient en cas de tempête de neige importante le jour de Noël », explique dans le Washington Post le responsable des vols d’un site de voyage. « Selon les compagnies aériennes », poursuit le journal, « les annulations sont surtout dues à des employés testés positifs au coronavirus, qui ont dû s’isoler pendant dix jours ». Ce qui a occasionné une cascade de coups de fil désespérés de voyageurs essayant de trouver d’autres vols pour rejoindre amis et famille.

Un traumatisme collectif vecteur de violences

« La pandémie a créé deux ans de traumatisme collectif », explique le Washington Post : « ajoutez à cela d’autres crises nationales récentes — les troubles sociaux liés aux questions de race, la récession économique, l’attaque du Capitole, une myriade de désastres dus à des conditions météorologiques extrêmes ». Résultat : « à travers les États-Unis, un nombre alarmant de personnes réagissent de manière violente à des règles ou des comportements qui ne leur plaisent pas ».

Ce sont trois touristes qui agressent un restaurateur leur demandant une preuve de vaccination, le passager d’un avion qui brise plusieurs os du visage d’un steward… Selon les experts interrogés par le journal, ces comportements « sont provoqués par un état d’urgence public long et sans fin clairement définie ». Une colère qui s’est cristallisée aussi autour de la question : « les masques et les vaccins violent-ils les libertés individuelles ».

Nouveaux assassinats en Haïti

Trois personnes ont été tuées vendredi dans le quartier de Martissant, alerte Alterpresse, « alors qu’ils revenaient d’une distribution de jouets dans la commune de Jacmel ». « La Police nationale », rappelle le journal, « avait, pourtant, promis de garantir la sécurité des vies et des biens dans les zones à risque, pendant et après la période de fin d’année 2021 ». Dans le journal français La Croix, un jeune agronome, Dieumilscar, remarque que « personne ne se souhaite joyeux Noël » : « nous ne pouvons vraiment fêter Noël, car nous sommes en période de deuil. La réalité est trop accablante ».

Le 25 décembre, deux avocats ont quand même été libérés après cinq jours de séquestration, contre rançon. L’ordre des avocats, rapporte Alterpresse, a « fustigé l’absence de dispositions institutionnelles pertinentes pour mettre fin au climat de terreur » : « il est plus que temps que les dirigeants de l’État répondent de leur inaction ».

La Bolivie et le Brésil sont eux frappés par les inondations

Au Brésil, 18 personnes sont mortes dans l’État de Bahia, dans le nord-est. « Bahia sous l’eau », titre le site d’information G1, selon lequel le nombre de personnes touchées par les intempéries a atteint les 430 000 ce week-end. Une habitante de la ville d’lhéus, encore sous le choc, relate son évacuation, ainsi que celle de son fils et de sa mère, par un hélicoptère de la police militaire. D’autres personnes sinistrées parlent dans Folha de São Paulo d’un scénario digne d’une guerre, avec des maisons complètement dévastées. Les autorités de Bahia ont promis de renforcer les opérations de secours, mais certains endroits restent inaccessibles tant que les pluies n’ont pas cessé, explique le journal.

Des pluies également meurtrières en Bolivie : treize morts, plus de 8 100 familles touchées, titre Correo del Sur. Et les accidents de la route causés par ces pluies font « monter à vingt le chiffre des décès ». Le vice-ministre de la Défense civile souligne que « la situation est “très critique’ dans le département de Santa Cruz à cause de la montée des eaux des fleuves Ichilo, Grande et Pirai, qui ont inondé des zones peuplées ainsi que de grandes zones cultivées ».

Des migrants vénézuéliens aux mains des trafiquants de l’industrie du sexe

« Bien que le trafic sexuel soit un problème global, les défenseurs des droits humains expliquent qu’il est devenu particulièrement aigu ces dernières années parmi les migrants qui ont fui la dictature et la crise économique du Venezuela », souligne le Wall Street Journal, qui précise que « les migrants sont attirés par de fausses offres d’emploi ». Le quotidien a recueilli le témoignage d’une Vénézuélienne, prisonnière d’une maison de passe en Colombie et qui a réussi à s’enfuir vers l’Équateur. Entre autres horreurs, elle raconte qu’un homme lui a donné un coup de couteau lorsqu’elle insistait pour qu’il utilise un préservatif.

Ces crimes, ce trafic sexuel, sont très peu reportés, explique le ministre de l’Intérieur de Colombie, le pays qui accueille le plus de migrants vénézuéliens — deux millions : les migrants ont souvent trop honte, ou trop peur des représailles des gangs - ou d’être expulsés parce que ce sont des illégaux.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne