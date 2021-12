À la Une: le Nicaragua offre l’ex-ambassade taïwanaise à la Chine

Publicité Lire la suite

Le gouvernement nicaraguayen a saisi l’ancienne ambassade et les bureaux diplomatiques de Taïwan, affirmant qu’ils appartenaient désormais à la Chine. C’est à la Une du site d’information Confidencial. Le gouvernement nicaraguayen avait rompu les relations avec Taipei le 10 décembre dernier au profit de la Chine. Alors que Taïwan s’apprêtait à faire don des locaux de son ambassade à l’Église catholique du Nicaragua, les autorités politiques ont pris la décision, dimanche 26 décembre, de s’approprier le bâtiment situé dans un quartier huppé de Managua, et de l’offrir à la Chine.

Ce qui a provoqué l’ire du gouvernement taïwanais qui a dénoncé « une occupation illégale », selon Confidencial. Un expert consulté par le site d’information soutient la position de Taïwan et rappelle qu’une mission diplomatique forcée de quitter un pays a évidemment le droit de vendre ou de faire don de ses biens à qui elle le souhaite. Lorsqu’en 2007 et en 2017, le Costa Rica et le Salvador avaient rompu leurs relations avec Taipei, les deux pays n’ont pas confisqué les locaux de l’ambassade, mais ont respecté le droit de Taïwan à liquider ses biens.

Inondations au Brésil : « On nous a oubliés »

Les inondations provoquées par de fortes pluies dans l'État de Bahia ont fait deux nouveaux morts, portant à 20 le nombre de décès depuis début novembre dans la région, avec près de 63 000 personnes déplacées, selon les autorités locales. Dans le journal Folha de Sao Paulo, une indigène de l’ethnie Tupinamba exprime son désespoir face à la situation de sa communauté : « Avec les pluies, nous avons perdu le peu qui était en notre possession. » Selon Ana Carolina Bié, beaucoup de membres de l’ethnie ont dû quitter leur maison : « Il y en a qui n’ont même pas de quoi manger », explique-t-elle. Et l’indigène de continuer : « Nous vivons de nos terres et de la vente d’artisanat, mais ce n’est plus possible. Notre situation est dramatique. On nous a oubliés. »

Les vœux de Noël du Premier ministre haïtien de facto Ariel Henry

C’est à la Une du Nouvelliste. Le journal de Port-au-Prince rappelle que le pays n’a plus de président depuis l’assassinat de Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier et que la présentation des vœux de Noël incombait donc au Premier ministre. Dans un message préenregistré, Ariel Henry a appelé « à l’unité pour faire face aux défis de 2022 », écrit le Nouvelliste. Le chef du gouvernement a aussi « annoncé la formation d’un Conseil électoral provisoire, une nouvelle constitution et la modernisation de la police nationale ». Toujours selon le Nouvelliste, les habitants de la région métropolitaine se sont rassemblés pour « festoyer avec les moyens du bord », mais certaines personnes ont préféré rester chez elle à cause de l’insécurité.

Pas de trêve de Noël pour les gangs armés

D’après les informations de l’agence Alterpresse, « quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par balles », ce lundi 27 décembre dans le quartier de Martissant. Le site d’information précise que les victimes ont été atteintes par des projectiles alors qu’elles se trouvaient « dans deux bus de transport en commun ». Les assaillants étaient lourdement armés : l’attaque est, selon Alterpresse, un autre exemple du fait que les gangs continuent à semer la terreur en toute impunité.

L’insécurité a marqué l’année 2021 dans le pays, rappelle l’Initiative de la société civile, dans un entretien avec Alterpresse. Selon l’organisation, les enlèvements ont atteint un niveau record. Toutes les couches de la société ainsi que des étrangers sont touchés par ce fléau. Le Centre d’analyse et de recherche en droits humains a recensé 949 cas de kidnapping jusqu’au 15 décembre dernier, soit environ 150 cas de plus qu’en 2020.

Au Chili, le célèbre avocat Roberto Garreton décède à l’âge de 80 ans

Il s’était notamment illustré comme défenseur des droits de l’homme durant la dictature militaire du général Augusto Pinochet, écrit le journal La Tercera. Lors de la réception du prix national des droits de l’homme en 2020, Roberto Garreton a déclaré qu’il faisait partie d’une génération qui s’était engagée à donner un minimum d’espoir et de justice au Chili. Le nouveau président Gabriel Boric a tenu à assister à la veillée funèbre de l’ancien avocat, saluant son courage « pendant les moments les plus obscurs du pays ».

