Brésil: les inondations dans l’État de Bahia font des dizaines de morts et plus de 60 000 déplacés

Des villes entières ont été submergées par les pluies torrentielles dans l'État de Bahia, comme Itajuipe, ici le 27 décembre 2021. © Amanda Perobelli, Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Brésil, le sud de l’État de Bahia fait face à de très graves inondations en cette fin d’année. En cette période d’été et de pluies diluviennes, les torrents ont fait 20 morts et déplacé près de 63 000 personnes depuis le début du mois de novembre, ont annoncé les autorités locales lundi 27 décembre : selon le gouverneur de cet État, Rui Costa, il s’agit de « la plus grande catastrophe de l'histoire de Bahia ».