Covid-19 aux États-Unis: hausse des hospitalisations d’enfants dans l’État de New York

En deux semaines, les hospitalisations pédiatriques associées au Covid-19 ont tout simplement quadruplé dans l’État de New York. AFP - SPENCER PLATT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le variant Omicron serait-il plus contagieux que les précédents pour les enfants ? Depuis la mi-décembre, les États-Unis constatent une hausse de plus 30% des hospitalisations pédiatriques dues au Covid-19. Particulièrement touchées, les autorités sanitaires de l’État de New York annoncent surveiller cette tendance inquiétante.