L'avocate Sarah Weddington, qui a obtenu le droit à l'avortement aux États-Unis, est décédée

L'avocate Sarah Weddington est morte à l’âge de 73 ans. Elle avait plaidé et remporté le dossier « Roe contre Wade » devant la Cour suprême des États-Unis. C’est cette affaire qui avait permis de mettre en place un cadre légal autorisant l’avortement dans le pays.

C’était le premier dossier de sa carrière. Sarah Weddington n’avait que 26 ans lorsqu’elle a défendu devant la Cour suprême les droits de Norma McCorvey.

Sous le pseudonyme de Jane Roe, Norma McCorvey avait porté plainte contre le procureur du comté de Dallas, Henry Wade, pour pouvoir avorter. Sa demande avait été rejetée mais son appel, défendu par Sarah Weddington et une autre avocate, Linda Coffee, est ensuite allé devant la Cour suprême qui, en 1973, a rejeté la loi du Texas sur l’avortement, le légalisant sur tout le territoire.

Conseillère de Jimmy Carter

Sarah Weddington a ensuite été élue à trois reprises à la chambre basse du Texas. Elle a aussi été enseignante et conseillère du président Jimmy Carter qui lui a rendu hommage ce lundi, parlant d’une « guerrière dans la lutte ininterrompue pour l’égalité des droits des femmes ».

Ininterrompue, en effet, particulièrement sur le droit à l’avortement. Sarah Weddington avait prévenu en 1998 : « Roe contre Wade ressemble à une maison qui se trouverait au bord d’une plage et qui menacerait de prendre l’eau et de s’effondrer ». Car le droit à l’avortement aux États-Unis repose tout entier sur cette jurisprudence, il n’est pas garanti par une loi fédérale. Et aujourd’hui, la majorité conservatrice de la Cour suprême semble vouloir modifier ou tout simplement annuler « Roe contre Wade ».

