À la Une: bilan et perspectives en Haïti

La fin de l’année approche, la presse haïtienne analyse 2021 et se projette en 2022. Mais le bilan comme les perspectives sont assez sombres.

2021 aura été l’année de l’insécurité : selon un sondage publié par AlterPresse, « 62,2% des personnes interrogées estiment que l’insécurité civile est le plus grand problème auquel pays se trouve confronté ». Ils n’étaient que 9% à l’évoquer en 2015. « 949 cas de kidnapping, c’est la première fois que le kidnapping a atteint un tel niveau dans le pays », rappelle l’Initiative pour la société civile. Dans un entretien à AlterRadio/AlterPresse, l'organisation appelle « les actrices et acteurs politiques et économiques à cesser de financer la violence en Haïti, mais plutôt à renforcer la police nationale et les forces armées ».

Mais toujours selon le même sondage, la confiance des Haïtiens est bien basse : « Pour "environ 83% des personnes sondées" les politiciens ne se soucient guère de leur sort. »

Santé et économie

« La santé d’une crise à l’autre », titre Le Nouvelliste, pour qui entre mai et juin dernier, le Covid-19, tuant 72 personnes, a « mis à nu toutes les faiblesses du système de santé haïtien : les centres hospitaliers les plus réputés n’avaient pas pu résister à cette vague meurtrière ». Et le quotidien souligne qu’occultée par l’assassinat du président Jovenel Moïse, « la campane vaccinale n’arrivera jamais à prendre son envol en cinq mois », avec aujourd’hui 1% de la population vaccinée.

Pour ce qui est de l’économie, Haïti Press Network titre sur des « perspectives sombres » pour 2022, avec déjà une inflation importante : « se nourrir coûte cher en Haïti », explique l’économiste Thomas Lalime.

Les migrants haïtiens

Selon le sondage d’AlterPresse, 82,4% des personnes interrogées « expriment leur désir de quitter Haïti à n’importe quel moment où l’opportunité se présenterait ». Dans le même temps, l’agence en ligne rappelle dans un long article « le calvaire des migrantes et migrants d’Haïti dans les Amériques », avec le Mexique qui « devient une espèce d’entonnoir pour la migration haïtienne […] alors que les possibilités réelles d’arriver aux États-Unis se rétrécirent de plus en plus, en raison des mesures de durcissement migratoire mises en place » par le président américain Joe Biden.

AlterPresse raconte que le pays a « tout tenté » à sa frontière commune avec le Guatemala pour éviter l’arrivée des caravanes aux États-Unis : « Répression, militarisation, détention administrative, harcèlement et agressions, voire sexuelles, à l’encontre des migrantes et migrants venant du Sud. » Ce qui, selon le site, n’a fait « que compliquer les conditions de vie de ces migrants » et les caravanes ont continué leur chemin.

Les 12 personnalités haïtiennes de 2021

Le Nouvelliste a fait la liste des douze personnalités qui, selon lui, ont marqué l’année : de l’écrivain Jean d’Amérique - il a reçu cette année une cascade de prix (dont le prix RFI Théâtre pour Opéra poussière), à la soup joumou inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Dans cette liste également, des disparus : Gabriel Fortuné, l’ancien maire des Cayes mort dans le tremblement de terre du 14 août, Jovenel Moïse, le président assassiné... Et des artistes : la musicienne Bedjine et Gessica Généus, l’actrice et réalisatrice du film Freda, ovationnée à Cannes.

En Argentine, flambée de Covid-19

À l’heure des fêtes du Nouvel an, en une journée ce mardi 28 décembre, il y a eu « 33 000 personnes infectées », « 20 morts ce mardi ». Mais « pour le moment, le gouvernement ne rajoute pas de restrictions », indique Clarin. Pourtant l’augmentation est vertigineuse, note le journal : « Les nouvelles infections ont été multipliées par trois en seulement une semaine. » La Voz publie une carte du pays, avec le nombre de cas apparus mardi dans chaque province : en tête, celle de Buenos Aires avec 11 695 personnes infectées, et juste derrière, Cordoba : 8 520 cas - la province de Cordoba où en dix jours 34 000 personnes ont attrapé le Covid-19.

Ce mardi, Pagina12 s’est rendu dans les centres de tests de la ville de Buenos Aires, où tôt le matin les files d'attente se sont étirées sur des pâtés de maisons entiers : « Ils devaient attendre des heures dans la chaleur sans être sûrs au final de pouvoir se faire tester », rapporte le journal. Le personnel des centres, joint par le Pagina12, parle, justement, de manque de personnel.

Dans La Nacion, c’est du rythme de vaccination dont se plaint un médecin neurologue, Conrado Estol : « Un rythme extrêmement lent, en mode fin de semaine », selon lui. Aujourd’hui, rapporte Clarin 70% de la population a reçu ses deux doses.

Capsule temporelle à Richmond

Aux États-Unis, la capsule trouvée à Richmond, en Virginie, sous la statue du général sudiste Robert E. Lee, a été ouverte ce matin. La statue avait été déboulonnée, rappelle le New York Times, sur décision du gouverneur de Virginie Ralph Northam, qui voyait en elle le « symbole conflictuel d’un système qui a réduit en esclavage des êtres humains ».

Alors, qu’y avait-il dans cette fameuse capsule sous forme de un coffret en cuivre ? D’abord, il faut dire que les attentes étaient grandes, puisque, rappelle USA Today, un article de journal de 1887 affirmait qu’elle contenait « une photo de l’ancien président Abraham Lincoln dans son cercueil ». Et en fait non, « la photo tant attendue n’était pas au rendez-vous », titre le New York Times.

À la place, le dessin d’une femme se recueillant à côté d’un cercueil, imprimé à l’époque dans le magazine Harper’s Weekly. Également dans le coffret, divers livres et manuscrits, entre autres une bible, des pièces de monnaie confédérées, un bouton d’uniforme confédéré, un fragment de munition de la bataille de Fredericksburg – pendant la guerre de sécession. Quant à la fameuse photo du cercueil de Lincoln, selon le département des ressources historiques de Virginie, elle existe peut-être, malgré tout. Le Washington Post note que ce mardi, les ouvriers continuaient de creuser les fondations de la statue, peut-être à la recherche d’une nouvelle capsule.

