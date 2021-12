Epa Colombia, la «Kim Kardashian colombienne» fait le buzz sur les réseaux sociaux

En Colombie, le phénomène Epa Colombia ne cesse de faire du buzz sur la toile. La jeune influenceuse se dit être la « Kim Kardashian colombienne ».

De notre correspondante à Bogota,

Epa Colombia est le pseudonyme de Daneidy Barrera Rojas sur les réseaux sociaux. C’est une influenceuse et aussi une entrepreneuse colombienne. Elle s’est faite connaître en 2016 avec la phrase suivante : « Eh, Eh, Epa Colombia, eh eh, Epa Epa Epa ».

En soi, cette phrase n’a pas de sens particulier. C’était simplement pour encourager l’équipe nationale de football qui participait à la Coupe d’Amérique. À chaque fin de match, on voyait la vidéo de la jeune femme disant sa phrase. Beaucoup de célébrités l’ont reprise, le buzz est alors né.

Cheffe d'entreprise

Depuis, elle a fait du chemin. Elle a su profiter de sa couverture médiatique au début de son buzz. Puis, elle a créé son entreprise de produits cosmétiques. Lors de son voyage pour la coupe du monde de football en Russie, elle fait la connaissance d’un professionnel de la Kératine, un produit lissant les cheveux. De là, son entreprise est née et ses produits se vendent à travers toute la Colombie.

Aujourd’hui, Epa Colombia continue ses vidéos sur les réseaux sociaux. Elle est devenue une marque. Elle le dit elle-même : « Je suis la Kim Kardashian colombienne ». Son succès est constant. Elle pulvérise les records de suivi sur les réseaux sociaux en Colombie. Par exemple, la semaine dernière, ses cinq stories et photos ont généré près de 1,6 million de commentaires. Son profil Instagram epa_colombia, créé en 2017, compte actuellement plus d'1,1 million de followers.

Ce qui plaît, c’est la success story : d’une jeune femme issue d’une famille modeste, devenue cheffe d’entreprise et capable d’acheter une maison à ses parents et une voiture de sport hors de prix.

Forte utilisation des réseaux sociaux

Il faut aussi dire que sa popularité est liée à l’utilisation des réseaux sociaux en Colombie. Le pays andin fait partie de ceux où l’on passe plus de temps sur les réseaux, plus de trois heures et demi par jour, quand la moyenne est de 2 h 25. Et avec les fêtes de fin d’année, c’est encore pire car les Colombiens sont les rois du selfie et que la fête dure tout le mois de décembre et pas seulement pour le 24 et le 31.

Il faut aussi ajouter que les vidéos d’Epa Colombia ne sont pas du goût de tout le monde. Elle fait polémique régulièrement. Dans son extravagance, elle dépasse parfois les limites comme lors du mouvement de grogne sociale nationale, où elle a saccagé un arrêt de bus public, ou quand elle a survolé la ville de Suesca, dans le département de Cundinamarca en hélicoptère pour jeter des liasses de billet par la fenêtre. Ou même lorsqu’elle partage un repas avec l’ex-président colombien Alvaro Uribe.

Epa Colombia est un personnage haut en couleur, dont la popularité et l’impopularité se confondent parfois.

