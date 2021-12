Incendies en Argentine: en un mois, des milliers d'hectares de forêts indigènes partis en fumée

Cela fait plus d'un mois maintenant que le sud du pays est en proie aux flammes. Cinq provinces sont touchées, notamment le sud de la Patagonie. À ce jour, pas de victime civile, ni d'habitation détruite, mais déjà, des milliers d'hectares de forêts indigènes sont partis en fumée.

Au moins 250 personnes, entre pompiers et personnels de parcs nationaux, luttaient en fin de semaine dernière contre divers incendies dans plusieurs provinces du sud de l'Argentine. Les feux ont détruit plusieurs milliers d'hectares de forêt, sans faire pour l'heure de victimes, selon les autorités. Certains incendies sont distants de plus de 300 km, comme ceux d'Aluminé et Bariloche, où le ministre de l'Environnement Juan Cabandié s'est rendu jeudi dernier 23 décembre.

De la végétation plus que centenaire

L'incendie le plus important, à Aluminé, dans la province de Neuquen, présentait « un front d'environ 4 000 mètres qui continue d'avancer vers le Sud-Est », dans une zone inhabitée, et a détruit quelque 3 900 hectares de forêt indigène de pins et d'araucarias, a rapporté le secrétaire à l'Environnement et au Développement territorial, Jorge Lara, sur une radio locale.

« 80% de ces terres sont couvertes de forêts primaires, avec de la végétation plus que centenaire, souligne Gabriel Alamo est le maire de la ville d'Aluminé, dans la province de Neuquén, joint par Maria Ospina, de la rédaction en espagnol de RFI. La perte en termes de patrimoine naturel est impossible à évaluer au moment où je vous parle. »

Ce n'est pas une zone de peuplement, ça, c'est quand-même un soulagement Le témoignage du maire d'Aluminé, Gabriel Alamo

Aucune victime n'a été pour l'heure recensée, seul un pompier de 25 ans blessé par une chute de pierres a dû être héliporté vers un hôpital mais ses jours n'étaient pas en danger. « Heureusement, les habitants ne sont pas touchés grâce aux champs de "veranada", ces champs où les éleveurs mènent les troupeaux pour l'été. Ce n'est pas une zone de peuplement, ça, c'est quand-même un soulagement », confie le maire argentin.

Des facteurs multiples

Pour Gabriel Alamo, ces incendies sont le fruit de facteurs multiples : « Toutes les conditions étaient réunies pour la prise de feu, aux vents sont venues s'ajouter des températures élevées pour la région : il fait 30° en moyenne, et puis nous venons de vivre une année de sécheresse. Les champs sont très arides et la topographie rend les zones touchées difficiles d'accès », et il espère la fin des incendies pour bientôt, « Nous attendons une baisse des températures pour le 31 décembre et il devrait pleuvoir le 1er janvier. Nous devrions pouvoir commencer à contenir les feux à ce moment-là. »

Le ministère n'a pas fait état d'évacuations mais l'accès touristique aux villages de El Manso et Villegas, dans le secteur des Lac Steffen et Martin, a été fermé jeudi pour 72 heures afin de limiter la circulation. La population locale peut cependant continuer d'y accéder.

