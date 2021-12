Covid-19: le continent américain sous tension avec la circulation des différents variants

Comme en Europe, sur le continent américain, les États-Unis ou encore la Bolivie au sud, sont également submergés par les variants Delta et Omicron.

Les États-Unis font face à un record d'infections avec plus de 265 000 cas quotidiens en moyenne depuis une semaine avec Omicron comme variant dominant. Mais la courbe des hospitalisations et des décès reste toutefois « relativement » basse pour le moment, a relevé Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies. « Cela pourrait être dû au fait que les hospitalisations tendent à arriver avec un décalage de deux semaines sur les cas, mais aussi à des indications préliminaires (...) d'une maladie moins grave avec Omicron », explique-t-elle.

Le variant Omicron, quoique plus contagieux, semble donc provoquer des symptômes moins sévères que son prédécesseur Delta, avec seulement 11% d'augmentation des hospitalisations. Ces données sont « encourageantes » mais il faut éviter la « complaisance » car le système hospitalier pourrait malgré tout être mis sous tension, a mis en garde mercredi Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire.

La rapidité de la propagation du variant Omicron a déjà semé un certain chaos et fait des dégâts politiques pour l'administration Biden et le parti démocrate. Le boom des contaminations a cloué des milliers d'avions au sol en pleine saison des fêtes, perturbé la restauration et les grands championnats sportifs, ou annulé des spectacles.

Des chiffres particulièrement bas au Mexique

À l'opposé, alors que les États-Unis vivent une flambée de cas de Covid-19 comme ils n’en ont jamais connue depuis le début de la pandémie, à leur frontière Sud au Mexique, il n’y a pas de campagne de tests, donc des chiffres d’infections absurdement bas. Le pays n’a officiellement détecté que 43 cas du variant Omicron jusqu’à maintenant. Une réalité démentie sur le terrain rapporte notre correspondante à Mexico, Laurence Cuvillier.

À l’hôpital Adolfo Lopez Mateos de Mexico, le Covid-19 amène son flux quotidien de patients. Pourtant, Andrea Rodriguez qui attend devant le portail considère la pandémie comme un cauchemar dont le pays s’est enfin réveillé. « Je suis venue remplir les papiers pour mes frères qui sont morts pendant la pandémie. On était dix frères et sœurs, et sept sont morts du Covid-19. » Malgré cette hécatombe dans sa famille, cette commerçante estime que le Mexique est tiré d’affaire.

Quand on lui demande si le nouveau variant Omicron lui fait peur, la réponse d’Andrea Rodriguez est très claire : « Non, je crois que Dieu a pitié de nous. » Et pour Oscar Hernandez, infirmier, c’est plutôt le calme avant la tempête : « On n’a encore aucun patient infecté par le nouveau variant. On croise les doigts. »

Peu de restrictions sanitaires et une situation qui est minimisée

Alors que les États-Unis dénombrent plus d’un quart de millions d’infections quotidiennes, au Mexique la moyenne officielle est de moins de 1 000 par jour. Un chiffre dont personne n’est dupe. « Ce chiffre est difficile à croire. Mais ici, les gens ne se font presque jamais tester. Ils ne savent pas s’ils ont eu le virus ou pas. »

Avec ces chiffres extrêmement bas à l’appui, le président Andres Manuel Lopez Obrador continue de minimiser la situation. « Il n’y a que très peu de cas et surtout, les décès n’ont pas augmenté. » Pour l’instant, le Mexique n’envisage aucune mesure de grande ampleur, hormis quelques événements annulés pour le Nouvel An.

En Bolivie, la région de Santa Cruz dans une situation critique

Plus au Sud, la Bolivie, a elle atteint un nouveau record de contamination avec près de 5 000 cas en 24 heures. Une situation qui conduit plusieurs villes du pays à annuler les festivités de fin d'année. C'est le cas dans le département de Santa Cruz, le plus peuplé et le plus prospère du pays. Le nombre de patients y a grimpé en flèche avec 2 378 cas signalés pour la seule journée de mardi, soit plus de 48% du total national.

La conséquence directe est une très forte tension hospitalière. « Nous avons près de 280 médecins en arrêt de travail pour avoir contracté le Covid-19, explique Wilfredo Anzoategui, président du collège des médecins de Santa Cruz. Le nombre de nos personnels soignants a donc sensiblement diminué sensiblement. À cause de cela, et pour pouvoir porter davantage attention aux malades, nous avons dû fermer plusieurs centres hospitaliers de base. »

Sur l'ensemble du département, 142 lits de soins intensifs sont destinés spécifiquement aux patients atteints du Covid-19 et 138 d'entre eux sont déjà occupés. Cela représente 97% de taux d'occupation. « Si ça continue, nous allons en arriver à devoir attendre la mort d'un patient pour pouvoir en accueillir un nouveau et c'est ce qui nous inquiète le plus. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des mesures avec la municipalité afin d'interdire les fêtes de fin d'année », précise Wilfredo Anzoategui.

La vente d'alcool est donc proscrite du 30 décembre jusqu'au 10 janvier et des restrictions de circulation vont entrer en vigueur entre minuit et 5 heures du matin dans le département de Santa Cruz.

