Les inondations meurtrières dans le nord-est du Brésil, conséquence du réchauffement climatique

Les inondations causées par des pluies diluviennes dans l'État de Bahia, au Brésil, ont causé la mort d'au moins 21 personnes et le déplacement de milliers d'habitants. Pour certains experts, il ne fait aucun doute que ces phénomènes violents sont liés au réchauffement de la planète.

Dans l’État de Bahia, après ces dernières inondations, un tiers des municipalités sont touchées. Il s'agit du plus grand volume de précipitations depuis 32 ans à Bahia en cette période de décembre. Mercredi, les habitants de l'État tentaient de sauver ce qu'ils pouvaient des décombres.

Pour Alexandre Costa, climatologue, professeur de l’Université de Ceara et membre du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), il ne fait aucun doute que ces phénomènes violents sont liés au réchauffement de la planète. « Il n'est plus possible de parler de ce type de tragédie, sans parler du changement climatique. On parle de 21 morts, de 77 000 personnes sans-abri et qui sont déplacées, de près d'un demi-million de personnes qui ont été affectées par ces inondations d'une manière ou d'une autre. »

Des catastrophes naturelles plus fréquentes qu’auparavant

Pour le climatologue, les événements de pluies intenses, tels que ces précipitations extrêmes qui se sont produites en un jour et pendant parfois cinq jours d'affilée, ce type de phénomène est 30% plus fréquent qu'auparavant, à l'échelle mondiale, et environ 7% plus intense. « Les records de précipitations, souvent concentrées en une seule journée, touchent plusieurs endroits. Aujourd'hui malheureusement, c'est à notre tour », précise Alexandre Costa.

Les météorologues craignent désormais que de violents orages chargés de pluie atteignent dans les prochains jours les États très peuplés du sud-est du Brésil, notamment ceux de Minas Gerais, Rio de Janeiro et São Paulo.

Des zones toujours menacées et sous surveillance

Dans les villes où le niveau de l'eau a commencé à baisser, des montagnes de décombres apparaissent, dans un paysage de désolation. L'accès aux quartiers les plus sinistrés se fait seulement par bateau pneumatique ou par hélicoptère. Mais d'autres localités restent sous la menace de nouvelles inondations et des habitants ont dû être évacués par mesure de prévention.

Les pompiers de Bahia surveillent de près une dizaine de digues proches de la rupture et des cours d'eau qui menacent de déborder. Au total, plus de 40 routes ont été endommagées.

L’absence remarquée de Bolsonaro

Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro a signé mardi un décret autorisant un crédit extraordinaire de 200 millions de reais (environ 21 millions d'euros) pour la réparation des infrastructures de cinq États touchés par les pluies, dont 80 millions affectés à Bahia. Mais le gouverneur de Bahia, Rui Costa, a estimé mardi que ces fonds étaient « insuffisants ». Lundi, Rui Costa décrivait déjà les inondations dans son État comme la « pire catastrophe de l'histoire de Bahia ».

Par ailleurs, le président Bolsonaro a été très critiqué pour son absence : plusieurs ministres ont survolé les zones sinistrées mardi, pendant que lui s'affichait en jet-ski sur une plage de l'État de Santa Catarina, dans le sud du Brésil. « Ce n'est pas juste de l'irresponsabilité, c'est un manque de compassion. Près de 500 000 personnes ont été affectées par les inondations à Bahia et où est le président ? », a lancé mercredi sur Twitter le député de gauche Marcelo Freixo.

De nombreuses célébrités se sont mobilisées pour appeler aux dons afin de venir en aide aux sinistrés, notamment les chanteurs Gilberto Gil et Caetano Veloso, originaires de Bahia.

