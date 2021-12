États-Unis: des centaines de maisons détruites par des incendies dans le Colorado

Le Colorado est confronté à une sècheresse historique. via REUTERS - TREVOR HUGHES/USA TODAY NETWORK

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les feux ravagent le Colorado et près de 600 maisons ont été détruites par les flammes. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées d’évacuer et les incendies ne sont toujours pas maîtrisés, poussés par des vents violents et une sécheresse record.