Canada: face au Covid, le gouvernement québecois annonce un nouveau tour de vis

Face à une énorme augmentation du nombre des cas de Covid-19, le Québec donne un tour de vis supplémentaire. Parmi les mesures que vient d’annoncer le gouvernement de cette province canadienne, figure le retour du couvre-feu dès ce soir le 31 décembre entre 22 h et 5 h du matin. Le but, tenter de juguler l’épidémie pour ne pas risquer une rupture des capacités hospitalières.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

« C’est un geste qui est extrême, car la situation est extrême. » Le ton solennel du premier ministre François Legault ajoute à la sévérité des mesures annoncées. Impossible désormais de sortir de chez soi après 22h, à part pour revenir du travail. Impossible aussi de se réunir avec des amis ou de la famille à l’intérieur, y compris pour le réveillon.

Selon le chef du gouvernement, le doublement du nombre d’hospitalisations en une semaine au Québec oblige à donner un sérieux coup de barre : « Ce n'est pas par plaisir qu’on le fait, c’est par nécessité pour sauver notre réseau, et pour sauver des vies. » La situation à l’hôpital est d’autant plus tendue qu’il manque deux fois plus de soignants qu’il y a une semaine.

Situation compliquée pour la restauration

Voilà pourquoi le gouvernement ferme également les salles de restaurants. Marc-Antoine Beauchesne, copropriétaire de six restaurants de la ville de Québec encaisse le coup, face à l’annulation du réveillon pour une deuxième année consécutive : « En fait on n’a pas écoulé nos stocks de nourriture comme on aurait voulu avec les parties de Noël annulés. Ce sont des milliers de dollars de pertes alimentaires. Le plus important en fait, c'est que c’est un stress sur nos employés. »

Le retour à l’école est aussi décalé d’une semaine après le 17 janvier pour réduire les contacts possibles.

