Covid-19 aux États-Unis: hausse du nombre de cas et un pic épidémique attendu pour fin janvier

Les États-Unis ont enregistré cette semaine leur pire nombre de contaminations depuis le début de la pandémie de Covid-19. Selon les prévisions de l’épidémiologiste en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, les États-Unis ne devraient pas atteindre le pic de cette nouvelle vague Omicron avant la fin janvier.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Devant une file de voitures à n’en plus finir, April, jongle avec les écouvillons. Cette année, cette infirmière n’a pas vraiment le cœur à la fête. Son 31 décembre, elle le passe sur un parking de Miami transformé en drive in de dépistage: « J’ai travaillé toute la semaine, je suis épuisée, rincée, exténuée. Donc ce soir, je reste chez moi. »

À travers les vitres des voitures, l’infirmière enchaîne les tests Covid-19 et même les bébés sont testés: « On teste surtout des enfants avant la reprise des écoles et des personnes qui rentrent chez eux après avoir voyagé dans le pays. On a vraiment beaucoup de monde en ce moment. »

Se faire tester avant de fêter le réveillon

Mais dans la file d’attente, certains refusent de se laisser abattre par le variant Omicron qui submerge les États-Unis. C’est le cas de James qui vient se faire tester avant de fêter son réveillon entre amis: « J’ai une fête ce soir et certains participants m’ont demandé d’aller me faire tester avant de venir. Franchement, je vais très bien, je pète la forme même, mais si ça peut rassurer certaines personnes ! »

Chaque jour, les États-Unis battent un nouveau record de contaminations avec 350 000 cas quotidiens en moyenne et ce n’est encore que le début du raz de marée Omicron aux États-Unis.

►À lire: Covid-19: le continent américain sous tension avec la circulation des différents variants

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne