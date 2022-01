5G/aérien: le nouveau délai demandé par les autorités américaines refusé par les opérateurs

Les autorités américaines ont demandé aux opérateurs téléphoniques de repousser encore la mise en service de leurs nouvelles bandes de fréquence 5G, en raison d'inquiétudes du secteur aérien. Les opérateurs Verizon et AT&T ont envoyé ce dimanche 2 janvier une fin de non-recevoir.

Publicité Lire la suite

La date de mise en service, initialement prévue le 5 décembre, avait été repoussée une première fois au 5 janvier. Mais vendredi, le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg, et le patron du régulateur américain de l'aviation (FAA), Steve Dickson, ont demandé aux deux opérateurs une nouvelle suspension de deux semaines maximum.

►À écouter aussi : 5G, nécessité ou danger?

AT&T et Verizon ont refusé de répondre favorablement à cette demande. « Accepter votre proposition serait (...) un contournement sans précédent et injustifié de la procédure régulière », déplorent John Stankey, directeur général d'AT&T, et Hans Vestberg PDG de Verizon, dans un courrier que l'AFP a pu consulter.

Ils estiment qu'il s'agirait aussi d' « une abdication irresponsable du contrôle opérationnel requis pour déployer des réseaux de communication (...) qui sont tout aussi essentiels à la vitalité économique, à la sécurité publique et aux intérêts nationaux de notre pays que l'industrie du transport aérien ».

Les opérateurs dénoncent l' « inaction » du secteur aéronautique à étudier l'impact de la 5G sur leurs appareils, ce qui a conduit à ces demandes de dernière minute, alors que les bandes de fréquence 3,7-3,8 GHz leur ont été attribuées en février à l'issue d'un appel d'offres de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

« Inquiétude » au sujet des interférences

Les avionneurs européen Airbus et américain Boeing ont récemment exprimé leur « inquiétude » au sujet de possibles interférences de la 5G avec les radioaltimètres des avions. Ces inquiétudes qui pourraient s'élargir à d'autres pays. « Les États-Unis ont été beaucoup plus vite dans l’installation de la 5G. Alors probablement que ce système d’alerte sera répercuté au niveau européen », note Gérard Feldzer, consultant en aéronautique et ancien pilote.

Le consultant en aéronautique et ancien pilote rappelle, au micro d'Aglaé Gautreau, du service International de RFI, qu’« à un moment, on a cru que les téléphones portables, qu’on interdisait à bord des avions, avaient des interférences notamment avec les communications des pilotes. Et ça c’était venu déjà des États-Unis, et ça a été étudié sur la terre entière jusqu’à ce qu’on trouve des solutions ».

« Ce n’est pas fermé, ils demandent à ce qu’on trouve des solutions qui soient sûres à 100%. Il est vrai qu’aux alentours des aéroports, avec des aérogares particulièrement, il y a énormément de monde qui utilise le téléphone portable et cette concentration demande une certaine puissance. Alors, il faut trouver un compromis entre abaisser la puissance et également satisfaire les utilisateurs », estime-t-il.

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne