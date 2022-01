Covid en Équateur: hausse des cas avec le variant Omicron mais inquiétude modérée

Les cas de Covid-19 ont triplé en Équateur entre octobre et décembre. Malgré le succès de la campagne de vaccination, avec plus de 80% de la population qui a obtenu ses deux doses, la propagation du variant Omicron inquiète les autorités de santé mais pas trop la population.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Esmeraldas, Éric Samson

De plus de 7 000 cas en octobre et 10 000 en novembre, les chiffres de contagion se sont emballés en fin d’année. Plus de 21 000 cas ont été détectés en décembre, portés notamment par le variant Omicron dont la transmission est désormais communautaire en Équateur.

Les fêtes de fin d’année n’ont pas non plus aidé, selon le disc-jokey Raul Borbor. « Les clients devaient porter un masque pour entrer mais après, ils l’enlevaient pour boire et faire la fête. Certains essayaient de s’isoler mais la plupart non », constate-t-il.

►À lire aussi : Covid-19: l'Équateur franchit un pas et rend la vaccination obligatoire dès cinq ans

Sur les plages de la province d’Esmeraldas, Wilfrido Jijón travaille dans un complexe touristique. Lui aussi a constaté le relâchement des mesures sanitaires. Il assure : « Les touristes disent qu’ils sont vaccinés et donc qu’ils n’ont pas besoin de mettre des masques sous leurs tentes ».

Surmortalité

Docteur dans une brigade mobile du ministère de la Santé, Carla Taco ne peut ce dimanche que constater la montée des cas. « On a eu plus de monde aujourd’hui par rapport à hier. On a fait une trentaine de tests rapides avec de 10 à 15 résultats positifs », dit-elle.

Depuis le début de la pandémie, plus de 33 650 personnes sont mortes officiellement de Covid-19 en Équateur, pour une surmortalité de quelque 75 000 cas.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne