À la Une: le Premier ministre haïtien dénonce une tentative d’assassinat contre sa personne

Haïti a célébré ce samedi sa fête nationale, anniversaire de la proclamation de son indépendance sur la France en 1804. Mais les commémorations officielles ont tourné court dans la ville des Gonaïves, à quelque 150 kilomètres au nord de la capitale : des affrontements ont eu lieu entre la police et des membres de gangs armés. Le Premier ministre, qui avait fait le déplacement malgré les menaces, a dû être évacué de la cathédrale et rentrer à Port-au-Prince sans pouvoir faire son discours. Au microphone de notre correspondante Amélie Baron, Ariel Henry a dénoncé ce lundi une « tentative d’assassinat » menée contre sa personne.

Le National constate qu’après les évènements aux Gonaïves de ce samedi « chaque camp revendique la victoire. D’un côté, il y a ceux qui croient que la venue d’Ariel Henry est une victoire en soi et de l’autre, les hommes armés de Raboteau, soutien notable à l’ex-sénateur Youri Latortue », rappelle le quotidien, « considèrent la fuite du Premier ministre comme leur victoire personnelle. Pourtant, de toute évidence, tout le monde a perdu », estime Le National. « À commencer par la population des Gonaïves, une ville plus divisée que jamais. Le cynisme des uns et des autres a pris le dessus sur la raison, mais aussi sur le symbolisme de ce jour de l’indépendance qui fut, il y a 218 ans, consacré jour de liberté pour les peuples opprimés ».

Les violences dans la ville des Gonaïves n’étaient pas les seules en Haïti en ce début d’année. Et d’ailleurs Frantz Duval leur consacre son premier éditorial de l’année : « La violence est le moteur et le frein de tout », écrit le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste qui énumère pour ces derniers jours des morts dans des affrontements entre gangs armés à Port-au-Prince, mais aussi lors d’une mutinerie, réprimée dans le sang, à la prison civile de la Croix-des-Bouquets ainsi qu’un policier tué à Laboule. Et Le Nouvelliste de conclure : « En 2022, la violence ouvre l’année. C’est mauvais signe, d’autant que ni les autorités, ni les forces de l’ordre, ni les oppositions, ni les sociétés civiles ne semblent s’en inquiéter au point de rechercher de vraies solutions ».

Colombie : affrontements entre ELN et dissidents des FARC font au moins 23 morts

En Colombie, des affrontements entre l’ELN, la dernière guérilla encore active dans le pays, et des dissidents de l’ex-guérilla des FARC ont fait ces derniers jours au moins 23 morts. « En ce début d’année, les habitants de plusieurs municipalités rurales dans le département de l’Arauca ont été plongés dans la terreur », écrit El Tiempo : « depuis les premières heures de dimanche jusqu’à lundi, de violents affrontements ont eu lieu entre les dissidents des FARC et les guérilleros de l’ELN qui se livrent une âpre bataille pour le contrôle des routes du trafic de drogue entre la Colombie et le Venezuela ».

Le journal El Colombiano parle ce matin d’une « nouvelle guerre dans l’Arauca ». Selon El Espectador, « les affrontements ont fait de nombreuses victimes parmi la population civile ». Dans les colonnes du journal, le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, affirme que les violences « ont commencé dans la municipalité de La Victoria, dans l’État d’Apure au Venezuela ». Toujours selon El Espectador, cinq ressortissants vénézuéliens se comptent d’ailleurs parmi les morts.

Le président colombien a encore une fois pointé du doigt le gouvernement vénézuélien du président socialiste Nicolas Maduro. Selon Ivan Duque, cité par Semana, les affrontements entre l’ELN et les dissidents des FARC sont « le résultat de la frontière poreuse » de 2 200 kilomètres entre les deux pays et du fait que le régime chaviste permette aux groupes armés illégaux de s’implanter sur le sol vénézuélien ». Ce n’est pas la première fois qu’Ivan Duque accuse son homologue vénézuélien de la sorte. Des accusations régulièrement rejetées par le gouvernement de Caracas.

États-Unis : victoire d’étape des anti-vax au sein de l’armée américaine

Aux États-Unis, le Pentagone ne pourra pas punir les militaires américains qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19 pour des raisons religieuses. « Un juge fédéral du Texas a accordé une injonction préliminaire qui interdit au département américain de la Défense de prendre “toute mesure défavorable à l’encontre de 35 soldats de la marine qui ont refusé de se faire vacciner” », rapporte le New York Times. Ces 35 militaires, « dont des membres de la force spéciale des Navy Seals avaient intenté une action en justice contre le Pentagone qui avait donné l’ordre à toutes les troupes en service actif de recevoir le vaccin. Un ordre qui, selon ces soldats, viole leurs libertés religieuses ». De son côté, le Washington Post détaille l’argumentaire des militaires : « Ils font valoir leurs convictions chrétiennes selon lesquelles ils ne doivent accepter un vaccin développé à partir de cellules souches qui proviennent d’embryons avortés », explique le journal.

Le juge fédéral du Texas leur a donné raison. Dans son ordonnance, Reed O’Connor, qui a été nommé par le président George W. Bush, a estimé que « notre nation demande aux hommes et aux femmes de nos forces armées de servir, de souffrir et de se sacrifier. Mais nous ne leur demandons pas de mettre de côté leur citoyenneté et de renoncer aux droits mêmes qu’ils ont juré de protéger ». Et il a ajouté : « La pandémie de Covid-19 n’offre au gouvernement aucune licence pour abroger ces libertés. Il n’y a pas d’exception Covid-19 au premier amendement. Et il n’y a pas d’exclusion militaire de notre Constitution ».

Le New York Times précise qu’« à la mi-décembre, la plupart des militaires en service actif avaient reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid. Mais des milliers de membres de l’armée américaine avaient demandé des exemptions religieuses. Aucune n’avait été accordée jusqu’à présent ». En réponse au jugement de ce lundi, le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, s’est exclamé sur Twitter : « C’est une victoire majeure ! ».

Canada : face à la propagation fulgurante d’Omicron, plusieurs provinces renforcent les restrictions

Alors que la province de l’Ontario « referme toutes les écoles, les restaurants et les salles de sports », comme le rapporte le journal Globe and Mail, « les forces armées canadiennes aideront à la vaccination au Québec », annonce Le Devoir. Selon le quotidien, l’armée et les autorités sanitaires sont en train d’effectuer une évaluation pour décider des lieux et du nombre de militaires. Leur déploiement à proprement parler devrait commencer ce mardi.

Ces militaires « pourront remplir des tâches logistiques comme l’accueil des visiteurs et la désinfection des surfaces », rapporte encore Le Devoir. Des tâches qui, dans une telle course contre la montre, s’avèrent essentielles.

