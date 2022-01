États-Unis: Elizabeth Holmes, fondatrice de la start-up Theranos, condamnée pour fraude

Elizabeth Holmes (c) quitte le palais de justice accompagnée de son partenaire, Billy Evans, et de ses parents, après avoir été reconnu coupable de fraude, à San José, Californie, le 3 janvier 2022.

Elle était considérée comme la première femme devenue milliardaire par elle-même. Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, une start-up du secteur de la santé, est reconnue coupable de fraude contre ses investisseurs.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Quand elle a créé Theranos, Elizabeth Holmes était encore étudiante à la prestigieuse université de Stanford près de San Francisco. Des études qu’elle a abandonnées pour se lancer dans les affaires, comme Steve Jobs, le cofondateur d’Apple, qu’elle prenait comme modèle et auquel elle était comparée.

En lançant Theranos, elle promettait de révolutionner les analyses sanguines, grâce à un processus beaucoup moins lourd qu’avec une prise de sang traditionnelle. Elle prétendait avoir inventé une machine simple et efficace qui permettait de mener des centaines de diagnostics sanguins à partir d'une seule goutte de sang prélevée sur le bout du doigt.

Cette perspective a attiré des investisseurs comme Larry Ellison, PDG d’Oracle, ou le magnat des médias Rupert Murdoch, des partenaires comme Walgreen, l’un des plus importants réseaux américains de pharmacies. Des personnalités comme l’ancien diplomate Henry Kissinger faisaient partie de son conseil d’administration.

Jusqu’à vingt ans de prison

Sauf que malgré les promesses, la technologie de Theranos dépendait largement des laboratoires traditionnels. La société a fait faillite en 2018 et les autorités financières ont poursuivi Elizabeth Holmes. Reconnue coupable, elle risque vingt ans de prison ; la peine sera prononcée à une date ultérieure par le tribunal fédéral. Pour sa défense, elle explique avoir été physiquement et émotionnellement maltraitée par son ancien compagnon et associé Sunny Balwani, qui sera jugé séparément dans un autre procès.

