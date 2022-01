Au Chili, qui pour présider l'Assemblée constituante ?

Réunion de l'Assemblée constituante chilienne en juillet 2021. AFP - JUAN CARLOS CANCINO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après plus de 19 heures de discussions et de vote jusqu'au milieu de la nuit mardi 4 janvier, les élus n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nom. Il s'agit de choisir qui dirigera les débats pour les six derniers mois de travaux de cette Assemblée constituante chargée de proposer un texte pour remplacer la Constitution actuelle, héritée de la dictature du général Pinochet.