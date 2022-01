La plainte du bébé de l'album «Nevermind» de Nirvana classée par un juge

C’est l’une des photos iconiques de l’histoire du rock. Celle qui illustre l’album « Nevermind » du groupe américain Nirvana. Elle représente un bébé nu qui nage vers un billet d’un dollar accroché à un hameçon. Le bébé devenu grand avait déposé plainte pour pédopornographie. Il est débouté.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

150 000 dollars, c’est ce que Spencer Elden réclamait au photographe, à chacun des membres survivants de Nirvana ainsi qu’à la veuve du chanteur Kurt Cobain qui s’est suicidé à 27 ans.

Au moment de déposer plainte en août dernier, Spencer Elden aujourd’hui âgé de 30 ans expliquait que la photo était de la « pornographie infantile » et que la présence d’argent le faisait apparaître comme un « travailleur du sexe », ce qui avait créé chez lui une « détresse émotionnelle extrême et permanente avec des effets physiques ». Il expliquait aussi que ni lui ni ses parents n’avaient jamais donné leur autorisation pour l’utilisation de la photo et qu’il n’avait jamais reçu de compensation.

► À lire aussi : Le bébé nu de la pochette de «Nevermind» de Nirvana porte plainte pour «pédopornographie»

Fier d'être un « bébé Nirvana » ?

Un argumentaire qui n’a pas beaucoup plu aux membres du groupe et au photographe. Dans une note, ils rappellent qu'« Elden a passé trois décennies à profiter de sa célébrité en tant que "bébé Nirvana" autoproclamé », qu’il a refait la photo en échange de rémunérations à de nombreuses reprises, qu’il s'est fait tatouer le titre de l'album sur la poitrine et qu’il a dédicacé des copies de la couverture pour les vendre aux enchères sur internet. Surtout, ils expliquent que le délai de prescription pour la plainte était dépassé depuis plus de dix ans. Un argument qui a emporté la décision du juge.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne