Brésil: annulation partielle du carnaval de Rio à cause de la hausse des cas de Covid-19

Le carnaval de rue de Rio de Janeiro est définitivement annulé. Après Salvador, le maire de Rio a aussi plié… Face à la brutale augmentation des cas positifs de Covid-19 ces dernières semaines et à l’arrivée du variant Omicron sur le territoire, les autorités ont jugé plus prudent d’annuler le carnaval de rue pour la deuxième année consécutive.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Dans le quartier de Santa Teresa, le pré-carnaval devrait déjà battre son plein, avec des défilés de musiciens dans la rue… Au lieu de ça, les rassemblements se font devant la clinique de quartier.

Thiago Medina vient d’être testé positif au Covid-19. Il approuve l'annulation partielle du carnaval : « Je trouve ça juste d’annuler. J’aime le carnaval, mais la santé doit être au premier plan. Et le carnaval, c'est un grand rassemblement dans la rue, où tout le monde s’embrasse, fait la fête. Et avec ça, c’est évident que la propagation du virus sera plus rapide. »

« Il vaut mieux être atteint financièrement que de perdre des vies »

Le défilé des écoles de samba sur le Sambodrome de l'avenue Marquês de Sapucaí sera maintenu. Une injustice selon Raquel Melo. Vendeuse ambulante, elle dépend du carnaval de rue pour vivre. Et elle avait déjà acheté plus de 300 euros de marchandises en prévision des évènements. « Je suis très énervée, très triste aussi… Je suis triste, car j’avais fait des plans… Je me suis endettée, j’ai pris un crédit, une amie m’a prêtée de l’argent… Pour la deuxième année, c’est dur, et c’est pire de jour en jour. »

Un peu plus loin, Sirlene de Castro tient un stand de maillots de bain. À cette époque de l’année il devrait être plein de déguisements de carnaval, mais elle comprend la décision du maire. « Il vaut mieux être atteint financièrement que de perdre des vies… je préfère perdre de l’argent, perdre des objets plutôt que des personnes. »

À Recife ou encore São Paulo, la question de l’organisation des défilés de rue devrait aussi être tranchée dans les prochains jours.

►À lire aussi : Au Brésil, approbation d'un rapport qui accable le président Bolsonaro sur sa gestion du Covid-19

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne