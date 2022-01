Chili: une épidémiologiste féministe à la tête de l'Assemblée constituante

Maria Elisa Quinteros (G) aux côtés d'Elisa Loncon et Jaime Bassa, après son élection à la tête de l'assemblée constituante, le 5 janvier 2021. AFP - JAVIER TORRES

Après une journée longue et agitée mardi, l'assemblée constituante a finalement élu mercredi sa nouvelle présidente et son nouveau vice-président. Tous deux sont à l'image de cette Assemblée constituante qui lors de son élection l'an dernier tranchait avec le reste de la classe politique. Ils dirigeront les débats jusqu'à la fin des travaux de l'assemblée constituante, en juillet. Le but est de remplacer la Constitution actuelle, héritée de la dictature.