À la Une: en Haïti, la mort de deux journalistes tués par les gangs

Publicité Lire la suite

« Deux journalistes exécutés à Laboule 12 par des gangs armés », titre Haïti Press Network :John Wesley Amady de Écoute FM et Wilguens Louissaint. Un troisième a réussi à s’enfuir. « Ils devaient interviewer le chef de gang appelé Ti Makak qui serait responsable du meurtre de l’agent de la police nationale haïtienne Jerry Toussaint récemment dans la zone », explique le journal en ligne. En cours de route, leur véhicule a été arrêté par des hommes armés d’un gang rival. Ils ont été fusillés et le cadavre de l’un d’entre eux brûlé.

Le chemin qui traverse Laboule 12, en périphérie de Port-au-Prince, explique Rezonodwès, « fait l’objet d’intenses combats entre plusieurs bandes armées qui veulent s’en assurer le contrôle », car c’est « l’unique voie terrestre alternative pour rejoindre la moitié sud du pays, faute de pouvoir emprunter la route nationale complètement contrôlée par l’un des plus puissants gangs d’Haïti ».

Rezonodwès rappelle les meurtres et disparitions de journalistes en Haïti depuis vingt ans. Aucun n’a été résolu, insiste le journal, du fait de « la très grande faiblesse du système judiciaire haïtien »

« Sur-place » dans l’enquête sur l’assassinat de Jovenel Moïse ?

Le Nouvelliste se penche sur le rapport du Réseau national des droits humains portant sur l’assassinat du président Jovenel Moïse. Et le RNDDH dénonce un « sur-place » de l’enquête : selon le rapport, aucune instruction judiciaire n’est menée actuellement par le magistrat instructeur, qui au contraire, accuse le Réseau national des droits humains, « use de sa position pour, avec la complicité de son greffier, intimider des personnes et tenter de leur extorquer des biens ». Le RNDDH réclame une enquête, rapporte Le Nouvelliste. Il réclame aussi que « l’assassinat tragique du président Jovenel Moïse » soit élucidé.

Joe Biden brise le silence contre Donald Trump

Ce jeudi, lors des commémorations de l’assaut lancé sur le Capitole le 6 janvier 2021, le président américain Joe Biden a prononcé un discours d'une gravité inédite, dans lequel il a particulièrement insisté sur la responsabilité de son prédécesseur Donald Trump (sans pour autant jamais le nommer). Aux États-Unis, toute la presse des États-Unis relève que le président a été beaucoup plus direct que d’habitude pour ce qui est de son prédécesseur – il n’y a qu’à voir les titres : « Biden s’attaque à Trump dans un discours enflammé » pour The Hill, « Biden pourfend Trump » pour le Wall Street Journal. Quant à El Diario, le quotidien américain en espagnol, il se borne à reprendre en Une les mots de Joe Biden : « Menteur, Vaincu ».

Ce discours a d’autant plus eu d’effet, explique le Washington Post, que « pendant la première année de la présidence Biden, Donald Trump était le nom qu’il ne fallait pas prononcer » – pour ne pas lui donner davantage d’espace médiatique qu’il n’en avait déjà ; et donc, selon le New York Times, « détourner le pays des divisions de son prédécesseur ». « Ça n’a pas marché », note le journal : ce jeudi, Joe Biden s’est donc attaqué directement « à Donald Trump et au Trumpisme ».

La démocratie en danger

Joe Biden a particulièrement insisté sur les dangers qui menacent la démocratie américaine, note la presse. « Lamentablement, Donald Trump et ses suiveurs ont progressé dans leur réécriture de l’histoire, en faisant croire qu’il y a un an, il ne s’était pas passé grand-chose » : la peur, analyse dans un éditorial le Boston Globe, « c’est que la démagogie finisse par vaincre la démocratie »… Et hier, la mise en garde du président « avait de l’ampleur », se félicite le journal, pour qui ce discours était« peut-être le plus important de tous ceux prononcés pendant sa carrière ».

Mais si « Biden a exposé les enjeux pour la démocratie, peut-il la défendre ? », s’interroge Politico. « La question », insiste un professeur de droit interrogé par le journal « c’est de savoir ce que l’administration peut faire et fera pour remplir dans les faits ces promesses de protéger notre démocratie ».

En Argentine, plus de 100 000 contagions au Covid en 24 heures

C’est une première pour le pays, et c’est en Une de Clarín qui précise : 109 608 cas et 40 morts. Dans La Nación, des spécialistes de la santé soulignent la nécessité que la population reçoive la troisième dose de vaccin pour faire face à l’avancée du variant Omicron. Et El Día se fait l’écho de l’avertissement du ministère de la Santé : les contagions sont en hausse chez les enfants de 3 à 11 ans et des pédiatres demandant qu’ils soient vaccinés avant la reprise des classes.

Plus largement, La Nacíon se désole que « le record de plus de 100 000 cas ne semble pas avoir atteint la côte Atlantique », plus précisément la cité balnéaire de Pinamar, où ce jeudi « des milliers de jeunes » se sont réunis pour danser. Les photos de l’évènement donnent effectivement l’impression de voir une gigantesque fourmilière, c'est dire l'absence de distanciation sociale…

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne