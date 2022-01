Covid-19 au Québec: passeport vaccinal nécessaire pour l'accès aux magasins d'alcool et de cannabis

Dès le 18 janvier, il faudra montrer un passeport vaccinal pour se procurer du vin et des boissons fortes, ainsi que du cannabis dans les magasins administrés par l’État. L’accès à d’autres commerces non essentiels pourrait être restreints aux personnes qui n’ont pas encore eu leur première dose.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Face à une montée exponentielle des cas de Covid-19 qui ne s’essouffle pas, le gouvernement du Québec resserre l’accès de certains commerces aux non-vaccinés. « On doit malheureusement les protéger contre eux-mêmes, et protéger notre réseau de santé. » Christian Dubé, le ministre de la Santé du Québec, veut que les non-vaccinés circulent moins dans la société.

Ces derniers forment 10% des Québécois mais la moitié des patients hospitalisés pour le Covid. À l’entrée d’un magasin public d’alcool, bientôt seulement accessible avec un passeport vaccinal, des clients s’interrogent sur cette nouvelle mesure. « Je pense que le gouvernement fait ce qu’il pense mais je ne pense pas que cela changera grand-chose, estime ce client. Jusqu’où on peut se rendre avec ce genre de mesures-là ? Ça laisse place à quoi exactement ? Est-ce qu’on va décider à un moment donné qu’ils n’ont plus accès à d’autres endroits encore plus importants ? Est-ce qu’on va refuser de les soigner ces gens-là ? Est-ce que cela va aller jusqu’à ce niveau-là ? »

Salons de coiffure et d'esthétique

De son côté cet acheteur craint lui une guerre civile. « Les non-vaccinés vont se révolter, pourquoi ils ne se révolteraient pas ? Il va arriver quoi ? »

Après les magasins d’alcools et de cannabis, le gouvernement imposera aussi des restrictions d’accès aux salons de coiffure et d’esthétique. Des discussions sont en cours avec les représentants du commerce du détail pour évaluer si les galeries commerciales ou les commerces non essentiels ont les moyens de restreindre l’accès à la population non vaccinée.

