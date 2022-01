Aux États-Unis, Joe Biden se félicite de chiffres de l'emploi en demi-teinte

Si le nombre de créations nettes d’emplois, juste en dessous de 200 000 pour le mois de décembre, déçoit un peu les analystes, le président Joe Biden, lui, est pleinement satisfait pour sa première année aux commandes de l’économie américaine.

Malgré des chiffres en demi-teinte pour le mois de décembre, avec des créations d'emploi décevantes, le président américain a exprimé vendredi 7 janvier sa satisfaction de voir le chômage revenu près de son niveau d'avant la pandémie (3,5%).

« Aujourd’hui, le taux de chômage national est passé en dessous de 4%, à 3,9%. C’est la baisse la plus rapide du chômage en un an dans l’histoire des États-Unis, a déclaré Joe Biden lors d'une allocution de la Maison Blanche. C’est la première fois depuis 50 ans que le taux de chômage est inférieur à 4% dans la première année d’un mandat présidentiel. 3,9% de taux de chômage, des années avant ce que prévoyaient les experts. »

Créations d'emplois largement en deçà des prévisions

Mais la première économie du monde n'a créé que 199 000 emplois au cours du dernier mois de 2021, loin des 440 000 attendus par les analystes alors que le marché du travail est confronté aux vagues d'infections. Mais là aussi, le président Biden s'est félicité. « 6,4 millions d’emplois ont été créés depuis janvier de l’an dernier. En un an. C’est le plus grand nombre de créations de l’histoire, toutes années confondues, quel que soit le président, a-t-il souligné. Comment c’est arrivé ? Le plan de sauvetage américain a relevé l’économie, l’a remise sur pied et en mouvement. En vaccinant complètement plus de 200 millions d’Américains, en les sortant de leur logement, en les ramenant au travail, malgré les vagues successives de Covid. »

Le président américain s'est par ailleurs dit confiant dans les capacités de la Banque centrale américaine à prendre les bonnes décisions pour remplir son double mandat, à savoir le plein emploi et des prix à la consommation stables. « Je suis convaincu que la Réserve fédérale agira pour atteindre son double objectif de plein emploi et de prix stables et veillera à ce que les augmentations de prix ne s'enracinent pas sur le long terme, avec l'indépendance dont elle a besoin », a-t-il dit.

L'inflation a atteint 6,8% en novembre en glissement annuel. Du jamais vu depuis juin 1982. « Mais la meilleure façon pour moi (de garantir plein emploi et prix stables), en tant que président (...) est de construire une économie plus productive », a souligné Joe Biden, visant « une économie en croissance où les gens ont plus d'opportunités, plus de créations de petites entreprises. » Et d'ajouter qu'il y a eu une augmentation de 30% des demandes de nouvelles petites entreprises sans préciser pour quelle période.

