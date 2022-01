Canada: fête arrosée à bord d'un avion, la justice pourrait se saisir du dossier

La saga des 130 passagers qui ont pris place le 30 décembre dans un avion vers le Mexique depuis Montréal fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs jours. Et pas seulement au Québec, puisque plusieurs médias étrangers l’ont relayé. Des images capturées par les voyageurs à bord montrent un non-respect total des règles sanitaires en vigueur et de celles propres au transport aérien. Au point que la police attendait plusieurs de ces fêtards de retour au pays après leur séjour au Mexique, tandis que plusieurs positifs au Covid-19 sont coincés là-bas.

Avec notre correspondante au Québec, Pascale Guéricolas

Pour l'heure, c’est la nouvelle série à succès au Québec. Un décor, celui d’un avion de la compagnie aérienne Sunwing, en vol vers le Mexique. Les personnages, des influenceurs et d’ex-participants à des émissions de télé-réalité, sans masques et dansant dans l’allée centrale de l’appareil, vodka et cigarette électronique à la main.

« Ostrogoths en vacances »

Les images, retransmises sur les réseaux sociaux ont enflammé les esprits, dans un Québec semi-confiné. Même le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’en est mêlé, traitant les fêtard « d’Ostrogoths en vacances ». Depuis, les rebondissements n’en finissent plus. On parle de faux passeports sanitaires ou de vaseline dans le nez pour produire de faux test Covid-19.

Meute de journalistes

Sans oublier l’organisateur du voyage, surnommé « Senior », qui a loué l’avion, lui, dont les entreprises ont tendance à ne pas respecter les règles en vigueur au Québec. Une meute de journalistes attendait plusieurs de ces passagers à leur retour au pays. Ainsi que la police d’ailleurs. La justice, elle, pourrait s’en mêler dans les prochains jours. Bref, de nombreux épisodes encore en vue pour cette version Covid-19 de La croisière s’amuse.

