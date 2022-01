Nicaragua: le président Ortega entame son quatrième mandat contesté

Le président nicaraguayen Daniel Ortega (à droite) et son épouse et vice-présidente Rosario Murillo lors de la commémoration du 45e anniversaire de la mort de l'un des fondateurs de la guérilla du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) , Carlos Fonseca, à Managua, le 8 novembre 2021.

C'est ce lundi 10 janvier, que le président du Nicaragua Daniel Ortega entamera officiellement son quatrième mandat consécutif. Le cinquième en tout, car il avait déjà dirigé le pays dans les années 1980. Depuis 2007, Daniel Ortega dirige le pays d'une main de fer avec son épouse qui est aussi la vice-présidente.

La cérémonie d'investiture de ce lundi s'annonce comme la formalisation du virage autoritaire pris par le Nicaragua. La vice-présidente Rosario Murillo, qui est aussi la porte-parole du gouvernement, a annoncé que l'événement se déroulerait en fin d'après-midi, place de la Révolution, à Managua, la capitale, et que plusieurs centaines de personnes y assisteraient.

Peu de dignitaires étrangers seront présents. Une grande partie de la communauté internationale a choisi de ne pas reconnaître le scrutin.

Une opposition réduite au silence ou à l'exil

Depuis son retour au pouvoir en 2007, le couple Ortega via son parti le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) a peu à peu pris le contrôle de toutes les institutions du pays et cette quatrième réélection demeure la plus controversée, en raison de l'emprisonnement de ses principaux rivaux.

Les défenseurs des droits de l'homme en exil expliquent ne rien attendre de ce nouveau mandat de cinq ans à part une aggravation de la crise politique et une intensification de la répression contre les voix critiques.

Des manifestations sont organisées ce lundi en Espagne, aux États-Unis ou encore au Costa Rica, où se sont réfugiés plus de 100 000 Nicaraguayens depuis 2018.

► À écouter aussi : Costa Rica: terre d’exil pour les Nicaraguayens [Grand reportage]

