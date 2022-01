À la Une: Joe Biden à l’épreuve sur le droit de vote

Publicité Lire la suite

C’est une semaine à haut risque pour le président américain. Joe Biden veut coûte que coûte défendre l’accès au vote des minorités aux États-Unis et notamment des Afro-Américains. Un accès au vote qui est de fait de plus en plus limité dans de nombreux États conservateurs. Deux lois en ce sens sont bloquées par les républicains au Sénat. Afin de contourner cette obstruction, le locataire de la Maison Blanche est prêt à changer les règles à la Chambre haute.

Mais pour y arriver, Joe Biden a besoin du soutien de l’ensemble des 50 sénateurs démocrates et ce n’est pas gagné parce que deux d’entre eux se montrent hésitants. « Le président tentera de les convaincre lors d’un déjeuner ce jeudi au Sénat », annonce le New York Times. Après le discours de Joe Biden mardi en Géorgie, les républicains dénoncent d’ores et déjà un « coup de force inacceptable » : « Il y a douze mois, ce président a déclaré que le désaccord ne devait pas conduire à la désunion », souligne le leader de la minorité conservatrice au Sénat, Mitch McConnell, cité par le quotidien. « Et là, Joe Biden invoque la guerre de Sécession - la guerre civile - pour diaboliser les Américains qui ne sont pas d’accord avec lui. Et il qualifie ces sénateurs de traîtres. C’est profondément anti-présidentiel ».

Pour les démocrates, au contraire, garantir l’accès au vote des minorités, c’est protéger la démocratie américaine. « Protéger notre démocratie n’a pas toujours été une affaire partisane », rappelle Barack Obama qui publie aujourd’hui une tribune dans le quotidien USA Today : « La loi sur le droit de vote est le résultat d’efforts de démocrates et de républicains, et les présidents Reagan et George W. Bush ont tous deux signé son renouvellement lorsqu’ils étaient en fonction », poursuit l’ex-président. « Notre démocratie n’est pas un acquis. Nous, les citoyens, devons l’entretenir et la soigner. Et pour ce faire, nous devons préserver et protéger son outil le plus fondamental qui est le droit de vote. C’est pourquoi je soutiens pleinement l’appel du président Joe Biden à modifier, si nécessaire, les règles du Sénat pour s’assurer que la législation sur le droit de vote puisse être votée ». Et Barack Obama de conclure : « La démocratie américaine est mise à rude épreuve. Les futures générations comptent sur nous pour relever ce défi ».

Inflation record aux États-Unis

Plus de 7 % en un an : les États-Unis n’avaient pas connu une telle inflation depuis 40 ans. « La hausse des prix concerne à peu près tout », pointe le Washington Post : « de l’essence et des produits alimentaires aux voitures d’occasion et aux matériaux de construction. À dix mois des élections de mi-mandat, cette inflation pourrait se transformer en risque politique majeur pour Joe Biden et son parti démocrate », alerte le journal.

« Pendant que le président est occupé à mener sa soi-disant guerre pour défendre la démocratie, les Américains lambda, eux, doivent affronter seuls la réalité des prix exorbitants », dénonce le Detroit News. Même son de cloche dans le Wall Street Journal qui voit dans cette inflation record « la preuve d’un échec politique ». Les coupables ? : « l’administration Biden et la Réserve fédérale qui ont inondé l’économie d’argent en 2021. Ce ne sont pas les hommes politiques qui vont devoir se serrer la ceinture, mais les travailleurs de la classe moyenne », prévient le quotidien conservateur.

Chili : décision de dernière minute du gouvernement sortant sur le lithium

Le gouvernement de droite sortant a accordé des contrats d’extraction de lithium à une entreprise chinoise et une entreprise chilienne. « À quelques semaines de l’investiture du président élu de gauche, Gabriel Boric, le gouvernement sortant de Sebastian Piñera cherche le conflit », estimeLa Tercera.

Puisque Gabriel Boric, qui prendra les rênes du pays le 11 mars, a promis « la création d’une société étatique d’extraction de lithium et avait demandé à l’équipe sortante de ne prendre aucune initiative sur ce dossier », rappelle El Mercurio. La réponse du jeune président élu ne s’est donc pas fait attendre : « Le gouvernement avait le droit de prendre cette décision, mais il me semble qu’elle est mauvaise », a déclaré Gabriel Boric hier soir, avant de prévenir que son équipe allait « réexaminer cette décision en temps voulu ».

Recul alarmant des libertés fondamentales en Amérique latine

Human Rights Watch s’inquiète d’un « recul alarmant » des libertés fondamentales en Amérique latine « avec des attaques contre l’indépendance de la justice, contre la liberté de la presse et contre les sociétés civiles ». Le rapport de l’organisation pour l’année 2021 est particulièrement alarmant pour la Colombie, révèle El Tiempo.

« Les abus policiers à l’encontre des manifestants pacifiques, les centaines d’assassinats des défenseurs des droits de l’Homme et de l’environnement ou encore les violences commises par les dissidents des Farc et la guérilla de l’ELN font craindre que, si rien n’est fait, la Colombie ne retourne à une situation semblable à celle précédant les accords de paix », alerte le journal de Bogota.

