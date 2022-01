Argentine: un député tire au sort son indemnité parlementaire

Javier Milei salue ses partisans à Buenos Aires, le 19 octobre 2021. Juan MABROMATA AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C’est une grande première en Argentine : un député a tiré au sort son indemnité parlementaire, comme il s’y était engagé, pour des raisons politiques. Avec plus d’un million d’inscrits, l’opération a été un succès pour le député en question, Javier Milei, un ultralibéral très populaire parmi les jeunes et les plus défavorisés.