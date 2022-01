La Maison Blanche annonce davantage de tests Covid pour éviter de fermer les écoles

Davantage de tests dans les écoles américaines pour éviter de les fermer, c’est l’objectif de la Maison Blanche. L’administration Biden annonce donc la fourniture de 10 millions de tests supplémentaires par mois.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Nous savons comment faire en sorte que les écoliers et le personnel soient en sécurité. Grâce à la vaccination, les rappels, le port du masque en intérieur, la distanciation sociale, la ventilation et la mise en place des tests de dépistage ». Confrontée à des critiques sur son manque de préparation face à la vague Omicron, la Maison Blanche reste sur sa stratégie et la renforce.

Ce sont donc 5 millions de tests rapides et 5 millions de tests PCR, chaque mois qui vont venir renforcer l’arsenal de l’état fédéral dans les écoles. Le président Joe Biden encourage les écoles à rester ouvertes. Plus de 95 % d’entre-elles le sont encore, mais le retour à l’enseignement à distance menace et la peur est là.

A Chicago pendant quatre jours, les enseignants ont refusé de revenir en classe à la rentrée de janvier par crainte du variant Omicron. La courbe du nombre d’infection monte de façon quasiment verticale. Et le record d’hospitalisations de la première vague est battu, sans que l’on sache très précisément si les personnes infectées ont besoin de soins pour cette raison ou ont été dépistées après avoir été admises pour une autre raison.

Devant l’ampleur de la vague, la Maison Blanche envisage aussi désormais d’offrir des masques de haute qualité aux Américains.

