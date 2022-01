Réforme électorale aux Etats-Unis: une sénatrice démocrate s'y oppose, un camouflet pour Biden

Clap de fin pour la réforme électorale voulue par Joe Biden. Deux jours après son discours appelant à lever les règles de procédure du Sénat pour permettre de passer des lois protégeant l’exercice du droit de vote, le président sait déjà que la réponse sera non. Pire, la fin de non-recevoir vient se son propre camp.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Elle n’aura même pas attendu d’en discuter directement avec le président. Quelques minutes avant l’arrivée de Joe Biden au Capitole pour convaincre les démocrates hésitants, Kyrsten Sinema, sénatrice démocrate centriste de l’Arizona a dit non. Non, elle ne votera pas en faveur d’une suspension, même provisoire de la règle du filibuster, la flibuste, qui veut qu’il faut une majorité de 60 voix et non 51 pour faire passer un texte.

Cela signifie que les propositions de lois défendues avec vigueur mardi 11 janvier à Atlanta par Joe Biden n’ont aucune chance de passer.

Pour Kyrsten Sinema, ce serait ajouter à la maladie de la division qui touche l’Amérique. La sénatrice a beau appeler tout le monde, démocrates et républicains, à discuter sérieusement de ces questions, elle sait pertinemment que les républicains feront bloc.

Pour Joe Biden, se faire rabrouer ainsi préventivement par une élue qui exerce son premier mandat au Sénat est humiliant. Cela intervient après l’échec de son plan de dépenses sociales et climatiques refusé par le sénateur démocrate de la Virginie occidentale Joe Manchin.

Le coût politique pourrait être très élevé. Les minorités et notamment les Afro-Américains voulaient absolument que la présidence lutte contre les lois des Etats républicains pour limiter l’accès au vote. Joe Biden n’a désormais plus rien à leur offrir.

