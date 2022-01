Argentine : le variant Omicron met à mal une économie déjà fragilisée

Un personnel de santé argentine manipule des tests Covid-19 à Buenos Aires, le 8 janvier 2021. AP - Natacha Pisarenko

L’économie argentine au ralenti à cause du variant Omicron. Le pays a battu a plusieurs reprises son record de nouveaux cas quotidiens ces derniers jours, et a enregistré plus de 750 000 nouveaux cas la semaine passée. Conséquence, des millions de personnes sont à l’isolement, et des pans entiers de l’économie sont affectés.