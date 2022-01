Covid-19: la vaccination des enfants démarre au Brésil

Un petit garçon de 8 ans a reçu sa première dose lors d’une cérémonie officielle vendredi 14 janvier. Dix millions de doses doivent être administrées à partir de lundi malgré les critiques antivax du président Bolsonaro, alors que la population a adhéré en masse à la vaccination.

Davi Seremramiwe Xavante, petit garçon indigène de huit ans en situation de handicap, a été le premier enfant brésilien vacciné, lors d'une cérémonie officielle à l'Hôpital des Cliniques de São Paulo. Cette cérémonie a eu lieu en présence de Joao Doria, gouverneur de centre droit de l'État de São Paulo, farouche opposant du président Jair Bolsonaro et candidat à la présidentielle d'octobre lui aussi.

C'était déjà à São Paulo, plus grande métropole du Brésil, avec 12 millions d'habitants, qu'avait eu lieu la toute première injection d'une dose de vaccin anti-Covid au Brésil, à une infirmière noire de 54 ans, le 17 janvier 2021.

La vaccination de masse des 5-11 ans débutera la semaine prochaine dans tout le pays avec des doses pédiatriques du vaccin de Pfizer-BioNtech, et devra être autorisée par les parents. Plus de 20 millions d'enfants pourront être immunisés, avec des doses de vaccin pédiatrique du laboratoire américain Pfizer-BioNtech, et sous réserve de l'autorisation des parents. Les enfants atteints de comorbidités et de populations considérés comme plus vulnérables, comme les indigènes, sont prioritaires.

La vaccination progresse

À ce jour, plus des deux tiers de la population brésilienne ont reçu deux doses de vaccins anti-Covid, et près de 80% ont reçu la première dose. La campagne a commencé avec retard en raison des critiques du président Bolsonaro envers l’efficacité des vaccins et leurs potentiels effets secondaires, indique notre correspondant à Rio de Janeiro, Martin Bernard.

Ces retards expliquent que seuls 15% de la population aient reçu une dose de renfort, alors que la vague du variant Omicron s’abat sur le Brésil, avec plus de 100 000 cas recensés par jour. Cependant, ce sont précisément les progrès de la vaccination qui ont évité une forte augmentation des décès et la saturation des hôpitaux.

Jair Bolsonaro a suggéré que le variant Omicron était « bienvenu » au Brésil, car il pourrait signaler la fin de la pandémie, et a soutenu que la vaccination des enfants n’était pas nécessaire, car, dit-il, aucun enfant n’aurait succombé au virus, avant d’être démenti par les faits.

