Dans l'État de New York, près de 800 000 habitants menacés d'expulsion

À New York, où il fait -12 degrés, des milliers d’habitants risquent de se retrouver à la rue avec la fin, ce samedi, du moratoire sur les expulsions. Les associations multiplient les pressions sur le gouvernement local pour une nouvelle prolongation, en vain.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

C’est une échéance qu’Omar Guttierez redoute depuis plusieurs semaines. « C’est terrifiant. J’ai du mal à croire que la gouverneure et les autorités ne fassent rien », dit-il.

Omar a perdu son travail il y a plusieurs mois. Il doit près de 5 000 dollars de loyers et avec la fin du moratoire sur les expulsions ce samedi, il a peur d’être mis à la porte. « Mon mari et moi avons eu le Covid en mars 2020, explique-t-il. Je souffre de Covid long et on essaie encore de s’en sortir 2 ans plus tard et oui, on a besoin d’aide. »

Comme Omar Guttierez, ils sont près de 800 000 à risquer l'expulsion dans l'État de New York. Initialement mis en place comme mesure d’urgence en pleine pandémie, le moratoire a déjà été prolongé à plusieurs reprises. La dernière fois, cet été, la gouverneure Kathy Hochul avait plaidé pour.

« Avec moi à la tête de l’État de New York, nous ne laisserons pas le problème des sans-abris s’aggraver, avait-elle promis. Nous ne laisserons pas des gens risquer l’expulsion alors qu’ils n’y sont rien dans le fait d’avoir perdu des revenus, ce qui les empêchent de payer. »

La crainte d'une vague d'expulsions

Cette fois, Kathy Hochul et les autorités ne se sont pas prononcés malgré les appels des associations de locataires qui redoutent des vagues d’expulsions en plein hiver et réclament un moratoire jusqu’au printemps.

De leurs côtés, les propriétaires saluent la fin du moratoire qui, selon eux, répondait à une situation d’urgence qui n’est plus la même qu’au début de la pandémie.

