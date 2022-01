États-Unis: Donald Trump débute la campagne de mi-mandat sur le déni de sa défaite de 2020

Donald Trump livrait son premier meeting de l’année à Florence en Arizona samedi 16 janvier. Donald Trump a lancé la campagne pour les élections de mi-mandat en novembre 2022 sur le thème du déni de sa défaite à la présidentielle.

Avec notre envoyé spécial à Florence, David Thomson

L’ex-président américain entendait répondre au discours très offensif lancé contre lui par Joe Biden lors des commémorations de l’attaque du Capitole le 6 janvier. Un an après l’attaque, son discours est inchangé. À peine arrivé sur scène, casquette rouge sur la tête, Donald Trump commence son meeting de Florence en Arizona en contestant sa défaite à la présidentielle 2020. « L’année dernière, l’élection était truquée. Les preuves sont partout ! »

Et les militants exultent comme Jennifer venue avec son mari en camping-car de Californie pour applaudir celui que cette agente immobilière considère comme son véritable président. « On a besoin qu’il revienne ! Regardez l’état dans lequel est le pays avec ce Biden. Il faut que l’armée intervienne parce qu’on n’a plus confiance dans notre gouvernement. »

Le meeting en Arizona de l'ancien président Donald Trump attire une foule importante de républicains. Robyn Beck/AFP

Tout miser sur le déni du résultat électoral

Donald Trump utilise maintenant le mythe de l’élection volée pour mobiliser ses supporters pour les prochaines élections de mi-mandat. Une stratégie du déni gagnante, selon Ali Alexander, l’organisateur de la fameuse manifestation du 6 janvier à Washington, présent dans le public. « Avec Trump pour nous guider, on se dirige vers une vague républicaine », affirme-t-il.

Croisé aussi dans le public, Ron Watkins, cette figure conspirationniste, soupçonné d’être à l’origine du mouvement QAnon bénéficie d’une invitation VIP au meeting de Trump. « Je suis venu soutenir Trump parce que l’élection lui a été volée, c’est un fait », considère Ron Watkins.

Le premier meeting 2022 de Donald Trump en Arizona fait figure de Who’s Who du conspirationnisme: les Watkins père et fils, soupçonnés d’être derrière “Q” ont reçu un ticket VIP et enchainent les selfies pic.twitter.com/NuQ2PeY3Iu — David Thomson (@_DavidThomson) January 15, 2022

Et sur scène, Donald Trump avait invité plusieurs candidats qui tous utilisent son complotisme électoral pour faire campagne et gagner les prochaines élections.

